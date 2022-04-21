بعد ضبط كميات بالقليوبية..الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألفا عقوبة غش الأدوية

بعد ضبط 6516 عبوة مقلدة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة أسوان، قام بإدارة مخزن "بدون ترخيص" كائن بعقار بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، لتصنيع عقاقير طبية مغشوشة ومقلدة مستخدماً أدوية بيطرية غير صالحة للاستخدام الآدمى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط مالك العقار، وبالتفتيش عُثر بداخل المصنع على "6516 عبوة لعقارات طبية مقلدة "منتج نهائى" – 159 كيلو جرام مادة خام معبأة داخل براميل "منتج حيوانى" – 3000 جرام "مضاد حيوى للدواجن" معبأة داخل عبوات – 31000 عبوة كرتونية فارغة لعقاقير مختلفة – 220000 نشرة داخلية لعقاقير طبية متنوعة – أدوات ومعدات تعبئة وتغليف – ميزان حساس"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غش الدواء

عاقب القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.