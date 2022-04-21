جنرال موتورز تقدم براءة اختراع سيارة ذاتية القيادة للسائقين | تفاصيل

قدمت شركة جنرال موتورز (GM) براءة اختراع لتكنولوجيا المركبات المستقلة الجديدة التي يمكن أن تعلم المتعلمين كيفية القيادة دون الحاجة إلى مدرب بشري.

تقترح الشركة الأمريكية أن بإمكانها إدخال التكنولوجيا في سياراتها ذاتية القيادة المستقبلية التي ستحكم على قدرة المتعلم على القيادة، وتقدم ملاحظات تشغيلية وتتولى السيطرة إذا لزم الأمر.

جنرال موتورز تقدم براءة اختراع سيارة ذاتية القيادة للسائقين

تُظهر المستندات المودعة لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة، استخدام المستشعرات وجهاز كمبيوتر على متن السيارة للحكم على مهارات المتعلم، ثم يعطي درجة للسائق بناءً على أفعاله، وتتأثر بمدى حاجة تقنية القيادة الذاتية للتدخل في أي مرحلة.

تقول جنرال موتورز إنه على الرغم من أن أساليب التدريب الحالية مع مدرب بشري، إلا أنها قد لا تكون "مثالية" في جميع المواقف، مضيفة أنه يمكن للمتعلم أن ينفق المزيد من الوقت والمال مع معلم بشري.

لم يتم الإعلان عن أي أخبار حول خطة إطلاق للتكنولوجيا، وبالنظر إلى وجود جنرال موتورز المحدود في أوروبا، فإن أي طرح للإنتاج سيكون بلا شك مقيدًا في البداية بسوقها المحلي في الولايات المتحدة.

مرة أخرى في عام 2020 كشفت شركة Cruise المصنعة للسيارات المستقلة المملوكة لشركة جنرال موتورز النقاب عن مكوك كهربائي ذاتي القيادة يسمى Origin وقد تم تصميمه كجزء من التزام الشركة الأمريكية "بتحسين الحياة في المدن" وسيشكل الأساس لخدمة التنقل العام الجديدة التي يتم طرحها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.

تم تقديم أحدث براءة اختراع لجنرال موتورز قبل أيام قليلة من نتائج استشارة حكومة المملكة المتحدة في القوانين الجديدة المتعلقة بالمركبات ذاتية القيادة، وقالت وزارة النقل اليوم إنه سيتم السماح للسائقين بمشاهدة التلفزيون أثناء وجودهم في سيارة مستقلة متحركة.

سيتم تطبيق هذا فقط على المحتوى غير المتعلق بالقيادة على الشاشات المدمجة عندما تكون السيارة في وضع السيطرة على نفسها، وسيظل استخدام الهواتف المحمولة في نفس الوضع غير قانوني.