عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز تقدم براءة اختراع سيارة ذاتية القيادة للسائقين | تفاصيل

جنرال موتورز تقدم
جنرال موتورز تقدم براءة اختراع سيارة ذاتية القيادة للسائقين

قدمت شركة جنرال موتورز (GM) براءة اختراع لتكنولوجيا المركبات المستقلة الجديدة التي يمكن أن تعلم المتعلمين كيفية القيادة دون الحاجة إلى مدرب بشري.

تقترح الشركة الأمريكية أن بإمكانها إدخال التكنولوجيا في سياراتها ذاتية القيادة المستقبلية التي ستحكم على قدرة المتعلم على القيادة، وتقدم ملاحظات تشغيلية وتتولى السيطرة إذا لزم الأمر.

جنرال موتورز تقدم براءة اختراع سيارة ذاتية القيادة للسائقين

تُظهر المستندات المودعة لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة، استخدام المستشعرات وجهاز كمبيوتر على متن السيارة للحكم على مهارات المتعلم، ثم يعطي درجة للسائق بناءً على أفعاله، وتتأثر بمدى حاجة تقنية القيادة الذاتية للتدخل في أي مرحلة.

 

تقول جنرال موتورز إنه على الرغم من أن أساليب التدريب الحالية مع مدرب بشري، إلا أنها قد لا تكون "مثالية" في جميع المواقف، مضيفة أنه يمكن للمتعلم أن ينفق المزيد من الوقت والمال مع معلم بشري.

 

لم يتم الإعلان عن أي أخبار حول خطة إطلاق للتكنولوجيا، وبالنظر إلى وجود جنرال موتورز المحدود في أوروبا، فإن أي طرح للإنتاج سيكون بلا شك مقيدًا في البداية بسوقها المحلي في الولايات المتحدة.

 

مرة أخرى في عام 2020 كشفت شركة Cruise المصنعة للسيارات المستقلة المملوكة لشركة جنرال موتورز النقاب عن مكوك كهربائي ذاتي القيادة يسمى Origin وقد تم تصميمه كجزء من التزام الشركة الأمريكية "بتحسين الحياة في المدن" وسيشكل الأساس لخدمة التنقل العام الجديدة التي يتم طرحها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.

 

تم تقديم أحدث براءة اختراع لجنرال موتورز قبل أيام قليلة من نتائج استشارة حكومة المملكة المتحدة في القوانين الجديدة المتعلقة بالمركبات ذاتية القيادة، وقالت وزارة النقل اليوم إنه سيتم السماح للسائقين بمشاهدة التلفزيون أثناء وجودهم في سيارة مستقلة متحركة.

 

سيتم تطبيق هذا فقط على المحتوى غير المتعلق بالقيادة على الشاشات المدمجة عندما تكون السيارة في وضع السيطرة على نفسها، وسيظل استخدام الهواتف المحمولة في نفس الوضع غير قانوني.

 

جنرال موتورز مدرب المملكة المتحدة وزارة النقل ذاتية القيادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

أخبار مفرحة|"حقوق إنسان النواب" : عفو رئاسي عن مجموعة من الشباب المحبوسين

السيسي: الأزمة الاقتصادية بدأت في أعقاب 2011.. والتحديات كانت أكبر من أي رئيس

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الخميس 21-4-2022

موضوعات متعلقة

بوجاتي تكشف عن أحدث سيارتين من طراز تشيرون.. صور

هونشي تطلق عروضا مميزة لعملائها بمناسبة شهر الخير بالسعودية

قائمة بأحدث أسعار سيارات هيونداي في السوق المصري.. صور

GMC كانيون موديل 2023 تأتي بتصميم AT4X للطرق الوعرة.. صور

مواجهة نارية بين BMW M240i و Audi RS3 و AMG CLA 45 S في سباق تسارع.. فيديو

تويوتا تحول سيارة كراون من سيدان إلى SUV بعد 67 عاما.. صور

إيلون ماسك يعرض شراء جميع أسهم تويتر بقيمة 160 مليار ريال.. تفاصيل

فيراري تشعل حلبات الاختبار بسيارة جديدة.. صور

ترشيحاتنا

حمل روحه وبلده على كفيه ..كيف تجاوز السيسي بمصر التحديات والمخاطر؟

سداسية العجلات .. هينيسي تكشف النقاب عن ماموث TRX 1000 العملاقة |صور

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

زيادة مزايا بلوغ السن والوفاة والعجز للمشتركين بصندوق تكافل المحامين

مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات شركة برنيق الليبية.. صور

الدوري الإسباني.. برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات بهدف في شباك ريال سوسيداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

طريقة عمل الكحك الناعم .. 5 وصفات مختلفة

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

فيديو

بمناظركم دي تتمسكوا آداب.. تفاصيل واقعةسيدة المترو وتعديها على فتاتين

اتقبض عليها .. تطورات أزمة سيدة المترو والثلاث بنات

3 أشقاء.. طلاب دمياط بكلية طب جامعة سيناء راحوا ضحية حادث ما القصة ؟ "فيديوجراف"

هل تحدث المفاجأة ويتم إعادة مباراة مصر والسنغال ؟

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ