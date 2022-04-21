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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسهل طريقة لمعرفة عدد أنوية معالج اللاب توب

أسهل طريقة لمعرفة
أسهل طريقة لمعرفة عدد الأنوية بمعالج اللاب توب

تتضمن مكونات أجهزة اللاب توب ما يسمى وحدة المعالجة المركزية CPU، والتي من شأنها أن تجعل جهازك الكمبيوتر سريعا، وتتكون المعالجات أكثر من نواة لمعالجة مجموعة من المهام فى وقت واحد بدون أى مشكلة.

وفي حال كان المعالج يحتوي على نواتين، فهو يعد إحدى المعالجات ثنائية الأنوية، ويمكنه فى هذه الأثناء معالجة مجموعتين من التعليمات والمهام في نفس الوقت، أما فى حالة إذا كان به 4 نواة، فهو معالج رباعي النواة، ويمكن للجهاز معالجة مجموعة من التعليمات في نفس الوقت، 

 

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ويعد عدد النوى التي يحتوي عليها المعالج من أحد المكونات التي تحدد كفاءة وحدة المعالجة المركزية CPU  للجهاز،  وكان قديما لكل معالج نواة واحدة فقط، بينما في العصر الحالي تحتوي وحدات المعالجة المركزية الحديثة على عدد نوى بين 2 إلى 18 و ربما أعلى من ذلك.

  
وحسبما ذكر موقع howtogeek، تعد النواة من أهم العوامل التي تحدد كفاءة الجهاز، فببساطة النواة هي وحدة معالجة تؤدي مهام معينة للكمبيوتر، وتتم معالجة كل مهمة تقوم بها بواسطة وحدة المعالجة المركزية، سواء كانت المهمة صغيرة أو كبيرة. 

وتؤدي كل نواة مهمة واحدة فقط في كل مرة، مما يعني أنه كلما زاد عدد النوى التي يمتلكها المعالج، كلما زادت عدد المهام التي يمكن أن يؤديها، وبالتالي يصبح أكثر كفاءة والعكس صحيح، فكلما قل عدد النوى، كلما قلت عدد المهام التي يقوم بها، ولمعرفة عدد النوى التي تحتوي عليها وحدة المعالجة المركزية بجهاز اللاب توب الخاص بك، إليك كيفية القيام بذلك:

 

كيفية معرفة عدد الأنوية في المعالج بجهاز الكمبيوتر يعمل بنظام ويندوز

 

١. اضغط على اختصار لوحة المفاتيح "Ctrl+Shift+Esc" ، لفتح "Task manager" مدير المهام 
٢- انقر فوق علامة التبويب الظاهرة على الشاشة "Performance " الأداء 
٣-ستظهر شاشة تفصيلية توضح معلومات عن وحدة المعالجة المركزية التي تستخدمها، من بينهم عدد الأنوية في خانة "Cores"

 

كيفية معرفة عدد الأنوية في المعالج اللاب توب ماك
 

١.انقر فوق رمز "التفاحة" في أعلى يسار شاشة سطح المكتب..
٢.  من القائمة التي ستظهر، حدد "About This Mac" 
٣- اضغط على "System report"
٤- ستظهر شاشة بها نظرة عامة عن الجهاز، من بينها ستجد عدد النوى تحديدًا في خانة "Total number of cores"

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