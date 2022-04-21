مصطفى بكري: السيسي تحدث بصدق خلال زيارته لتوشكى وشعرنا أنه مواطن بدرجة رئيس..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اليوم كنا على موعد مع زيارة هامة للرئيس السيسي إلى توشكى، مؤكدا أنه وصلنا في السابعة صباحا، واستمعنا إلى وزير الزراعة يتحدث عن الدور الهام للوزارة في توشكى، واستمعنا من وزير التموين عن القمح، والوصول للإكتفاء الذاتي من القمح.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لدينا شعور عظيم بان الوطن يبنى، مشيرا إلى أن الدولة لديها خطة طموحة، ونأمل في تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن وزير الزراعة أعلن، ان مصر لديها اكتفاء ذاتي من القمح لمدة 9 أشهر قادمة، وهو ما كان لم يحدث مسبقا.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الرئيس السيسي حريص على العمالة المصرية، خاصة عندما حدثته عن أزمة عمال ماسبيرو، مؤكدا أن الرئيس تحدث بصدق، وشعرنا أن الرئيس السيسي مواطن مصري يتحدث كرئيس جمهورية.