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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد احتجازه أثناء تصوير "كريزي تاكسي".. إبراهيم السمان ضيف "ضرب نار" الليلة

إبراهيم السمان
إبراهيم السمان

تستضيف الإعلامية داليا فؤاد، نجم برنامج المقالب كريزي تاكسي الفنان إبراهيم السمان، في حلقة جديدة من برنامج "ضرب نار"، على قناة “القاهرة والناس”، الليلة، ليتحدث عن كواليس احتجازه في قسم الشرطة بتهمة اختطاف مواطن أثناء تصوير حلقة جديدة من برنامج المقالب الأشهر "كريزي تاكسي".

ويرد الفنان إبراهيم السمان، خلال حلقة "ضرب نار"، على اتهامات فبركة حلقات البرنامج والاتفاق مع الضيوف لتصوير المقالب، وكيف استطاع تجسيد أكثر من شخصية خلال الحلقات والتخفي رغم أنه وجه معروف على مدار السنوات الماضية.

وكان رجال الأمن قد ألقوا القبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"، خلال عمل مقلب بخطف أحد الأشخاص بمنطقة العجوزة، كما تم ضبط شخص آخر من فريق العمل، وسائق تاكسى مشارك فى البرنامج، وأثارت الواقعة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية.
 

إبراهيم السمان داليا فؤاد كريزي تاكسي ضرب نار

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