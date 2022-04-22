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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشتاج "الأهلي" يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: واثقين فيكم

الاهلي والرجاء
الاهلي والرجاء

 

 


دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #الاهلي، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك لدعم النادي الأهلي قبل مباراته الليلة مع الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.


وتصدر هاشتاج #الاهلي، قائمة الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل جماهير النادي الأهلي لتشجيع الفريق قبل مواجهة الرجاء المغربي، كالاتي:


 

 

ويدخل الأحمر الليلة ولا بديل له عن الفوز حتى يتمكن من حصد بطاقة العبور إلى دور النصف نهائي في مشوار التتويج بالنجمة الحادية عشر والحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

 

النادي الأهلي الأهلي ضد الرجاء بطولة دوري أبطال إفريقيا لقاء الفريقين هاشتاج

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