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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لحماية الابداع والابتكار .. 5 شروط للحصول على براءة اختراع بالقانون

موظف
موظف

عرف المشرع المصري، الاختراع بأنه كل فكرة جديدة ذات فائدة، ولها قابلية للتطبيق الصناعي، أي بمعنى أن يكون الاختراع جديداً ومن الممكن تصنيعه، وأن يكون سهل التطبيق على أرض الواقع، ومن ثم يسجل للمخترع براءة اختراع، وتُحفظ له حقوقه.

ووفقا لحكم محكمة النقض في الطعن رقم 13285 لسنة 80ق، هناك شروط يجب توافرها في الاختراع لمنع براءة تحميه:

شروط براءة الاختراع

أولاً: أن ينطوي الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أو يكون جديداً، بمعنى أنه ينطوي على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعي المألوف.

ثانيا: أن يكون الاختراع  غير معروفاً من قبل بأن يكون المخترع الذي يطلب براءة الاختراع قد سبق غيره في التعريف بهذا الاختراع.

ثالثا: ألا يكون سبق النشر عنه في أي بلد، فشرط الجدة المطلقة الذي يجب توافره في الابتكار محل الاختراع لا يشترط في الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف.

رابعاً: يشترط أن يكون الاختراع قابلاً للاستغلال الصناعي، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهو ما يعرف بالملكية العلمية، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقاً لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعي.

خامساً: يشترط أخيراً ألا يكون في الاختراع مساس بالأمن القومي أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة.

اختراع براءة اختراع محكمة النقض مصر مخترع

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