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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على معلول يهدر هدف التعادل لـ الأهلي أمام الرجاء من ركلة جزاء بقرار الـ var

مباراة الاهلى والرجاء
مباراة الاهلى والرجاء

أهدر  على معلول تسجيل هدف التعادل لفريق الأهلي في مرمي الرجاء المغربي بالدقيقة 16 فى المباراة المقامة على ملعب محمد الخامس في إياب دور الـ 8 لدوري الأبطال الأفريقي.

 

بدأ اللقاء بضغط هجومي للاعبي الرجاء وامتلاك الكرة والضغط على منتصف الميدان وأرسل محسن متولي كرة عرضية يسددها فابريس أنجوما الهدف الأول فى الدقيقة الرابعة.  

 

وتعرض حميد أحداد الى السقوط داخل منطقة الجزاء ورفض الحكم إصدار أي قرارات ضد لاعبي الأهلي ونجح الياس الحداد فى إبعاد كرة مررها على معلول داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة التاسعة.

 

ورفض حكم اللقاء السنغالي نداي إحتساب ركلة جزاء فى الدقيقة 11 لصالح النادى الأهلي بعد إرتكاب محسن متولى خطأ ضد حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ثم عاد إلى حكم تقنية الفيديو واحتسبها ركلة جزاء  وسددها على معلول ليتصدى لها أنس الزنيتي حارس الرجاء ببراعة.

 

وجاء تشكيل النادي الأهلي على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي.
خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

 

وضم تشكيل الرجاء كل من:

في حراسة المرمى: أنيس الزنيتي

خط الدفاع: عبدالإله مدكور- جمال حركاس- الياس الحداد- عبد الجليل جبيرة

خط الوسط: فابريس نجوما- محمد مكعازي- بدر بولهرود

خط الهجوم: حميد أحداد- محمد زريدة- محسن متولي

الأهلى الرجاء دوري الأبطال الأفريقي محسن متولي فابريس أنجوما محمد الشناوي بيرسي تاو أنيس الزنيتي

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