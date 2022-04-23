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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مرصعة بالألماس بالكامل.. الشرطة تعيد ساعة أمير خان المسروقة

ساعة أمير خان
ساعة أمير خان

ساعدت الشرطة البريطانية، نجم الملاكمة الشهير أمير خان في استعادة ساعته المسروقة بقيمة 70 ألف جنيه استرليني، بعد أيام قليلة من وقوع جريمة السرقة.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز” تم سرقة الساعة الماسية من أمير خان بطل العالم السابق للملاكمة في بولتون، وقال خان ، 36 عاما ، إنه وزوجته فريال تعرضا للسرقة تحت تهديد السلاح من قبل رجلين في ليتون بشرق لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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طلبت شرطة العاصمة من الجمهور أي معلومات حول ساعة “فرانك مولر” المصممة حسب الطلب والتي يسهل التعرف عليها واستعادتها.

وبعد وقوع حادث السرقة، تواجد رجال الشرطة وقالوا إنه لم يتم إطلاق أعيرة نارية ولم يصب أحد في الهجوم، ولم تكن هناك اعتقالات حتى ظهر يوم الخميس.

قال المحقق كونستابل بن جريكس ، من فريق السرقة: “أنا اليوم أطلق صورة للساعة المسروقة وهي ساعة فرانك مولر عالية القيمة وتقدر قيمتها بحوالي 70.000 جنيه إسترليني، إنه تصميم مخصص لمرة واحدة ويمكن التعرف عليه بسهولة من قبل أي شخص معروض للبيع”.

وتابع: ""إذا عرضت عليك أنت أو أي شخص تعرفه الساعة بسعر مخفض ، فيرجى الاتصال بنا على الفور، وإذا كنت تقود سيارتك في المنطقة المحيطة بالطريق السريع ، ليتون ، وقت ارتكاب الجريمة وكان لديك كاميرا مراقبة، يرجى التحقق منها بحثًا عن أي شيء قد يساعد في تحقيقنا".

جاء ذلك في الوقت الذي انتقد فيه خان، بطل وزن الوسط الخفيف السابق في اتحاد الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي لكرة القدم، عمدة لندن صادق خان لفشله في معالجة الجريمة في العاصمة ، وحثه على الاستقالة".

وقال الملاكم أمير خان: “كانت خطتي هي الانتقال إلى لندن في وقت لاحق من هذا العام مع فريال والأطفال ولكن بعد ما حدث ليس هناك فرصة لأن نفعل ذلك، لندن لم تعد مكانًا أريد العيش فيه. خطتنا للانتقال إلى هناك لم تعد تحدث”.

وقال متحدث باسم رئيس البلدية: “إن رئيس البلدية يشعر بالفزع لما حدث لأمير خان ويحث أي شخص لديه أي معلومات للتقدم في أسرع وقت ممكن”، و"بشكل عام ، استمرت الجريمة في الانخفاض في لندن ، مخالفة للاتجاه الوطني ، حيث انخفضت الجرائم باستخدام الأسلحة والإصابات بنسبة 12٪ ، وجرائم السلاح بنسبة 29٪ ، والسطو بنسبة 22٪ منذ مايو 2016.

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