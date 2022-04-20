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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد سقوط مفاتيحه.. سرقة سيارة وزير الدفاع التونسي

وزير الدفاع التونسي
وزير الدفاع التونسي

أعلنت وسائل إعلام تونسية، أن سيارة وزير الدفاع عماد مميش تعرضت للسرقة، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الواقعة.

وحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، تعرضت سيارة وزير الدفاع عماد مميش،، لتهشيم أحد نوافذها وسرقتها وسط مدينة أريانة، بإقليم تونس الكبرى.

وبدأت الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس، تحقيقاتها للكشف عن ملابسات حادث السرقة.

ووفقا لما نقلته إذاعة "موزاييك" في البداية، فإن السيارة كانت متروكة أمام أحد المقاهي وسط مدينة أريانة، حيث عمد مجهول أو مجهولون إلى تهشيم أحد نوافذها والإستيلاء على أغراض من داخلها.

وعقب ذلك، قالت "موزاييك" إنه تبين أنه تم الاستيلاء على  السيارة وكامل محتوياتها ولا تزال التحقيقات جارية من قبل ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني.

وأكدت أن التحقيقات كشفت أن مفاتيح السيارة الخاصة لوزير الدفاع الوطني سقطت بعد أن ركنها أمام أحد المقاهي وسط مدينة أريانة، وتمكن مجهول من العثور على هذه المفاتيح ليقوم بتشغيلها ونقلها الى وجهة غير معلومة.

وأضافت أنه تم رسميا تكليف الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالبحث عن السيارة المسروقة وتقديم المتهم في سرقتها إلى الجهات القضائية المعنية.

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