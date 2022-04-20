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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سرقة ساعة سائق فيراري وتخوف مرسيدس من حلبة إيمولا.. أبرز أحداث الفورمولا1

شارل لوكلير
شارل لوكلير

تستعد الفرق المشاركة في  سباق  الفورمولا 1 موسم 2022، لخوض منافسة جديدة على حلبة إيمولا ضمن جائزة إيميليا رومانيا الكبرى والتي تنطلق فعالياتها يوم الجمعة 22 أبريل الجاري.

ويشمل اليوم الأول التجارب الحرة الأولى ثم التصفيات التأهيلية، وفي يوم السبت التجارب الحرة الثانية ثم السباق السريع يليه السباق يوم الأحد 26 أبريل.

 وفي السطور القادمة، يرصد "صدى البلد" أبرز الأحداث بعد   جائزة أستراليا الكبرى  وخلال فترة الاستعداد لأول سباق في هذا الموسم لـ الفورمولا 1 تجري وقائعه في بلد أوروبي.

"سرقة ساعة شارل لوكلير"

تعرض سائق فريق  فيراري، شارل لوكلير، المتصدر في ترتيب البطولة هذا العام، لحادث سرقة ساعته في مدينة فياريجيو بإيطاليا وهو برفقة صديقه و مدربه أندريا فيراري مساء أول أمس الإثنين.

تجمع عدد من المعجبين حول "لوكلير" فور رؤيتهم له في "فيا سالفاتوري" لالتقاط الصور معه، وفي وسط الحشود استطاع لص التسلل بين الجموع ونشل سرقة "لوكلير" من رسغه والفرار هاربا.

ويتواجد شارل حاليا في إيطاليا استعدادًا لجائزة إيميليا رومانيا الكبرى على حلبة إيمولا نهاية هذا الأسبوع.

شارل لوكلير

"فريق ويليامز يقوم بتعديل لون السيارة لتقليل الوزن"

أعلن فريق ويليامز عن بعض التحديثات الخاصة بتقليل وزن السيارة لجعلها أكثر تنافسية في موسم 2022 بالفورمولا 1، وفي سبيل ذلك ستقوم بتخفيف طلاء الجوانب وعلبة الهواء.

فريق ويليامز

"بيريللي تحدد موعد اختبارات الإطارات بعد حلبة إيمولا"

أعلنت بيريللي عن مواعيد اختبارات الإطارات بعد أن عانت لفترة طويلة في إيجاد مواعيد وجدول مناسب لتجريب الإطارات في ظل الروزنامة المزحمة لفعاليات موسم 2022 والسباقات المتتالية خاصة وأن حلبات الاختبار التقليدية مثل برشلونة و سيلفرستون لم تعد متاحة مثل الأول بسبب ازدحام جدول السباقات.

رغم الظروف تمكنت العلامة التجارية الإيطالية "بيريللي" من تأمين 17 يومًا من التجارب، مع زيادة ذلك الرقم إلى 18 مع يوم اختبار وحيد في موجيللو.

وبحسب الجدول المحدد، ستضطر 4 فرق للبقاء في حلبة إيمولا بعد انتهاء السباق لأنها ستجري الاختبارات وهم فرق فيراري، ألبين، ألفا تاوري، ألفا روميو.

بيريللي

"صيغة السباق القصير بمثابة تحدي لقدرات مرسيدس"

بالرغم من أن فريق السهام الفضية يحتل المركز الثاني في بطولة المصنعين لموسم 2022، وكلا من جورج راسل ولويس هاميلتون في المركز الرابع والخامس على التوالي، إلا أن الفريق وأعضائه يشعرون بالقلق والتوتر، ,انه هذا العام ليس بالمستوى المطلوب أو المتوقع من فرقة حازت على لقب البطولة لـ 8 مواسم متتالية.

المدير الاستراتيجي في فريق  مرسيدس  "جيمس فاولز" اعترف بأن حلبة إيمولا ستكون "تحديًا" للسهام الفضية نظرًا لقلة وقت التدريب المتاح في عطلة نهاية الأسبوع بسبب صيغة السباق القصير.

قال فاولز متحدثًا على قناة مرسيدس الخاصة على YouTube: "ستكون إيمولا حدثًا مليئًا بالتحديات، إنه أول سباق في هذا الموسم يعتمد صيغة السباقات القصيرة، لذلك على فهو على عكس السباقات الأخيرة التي تضمنت اختبارات حرة 3 ، تمكنا من التعرف على أداء السيارة واختبار الطريقة التي سنعمل بها لتحسين أدائها ، لدينا الآن جلسة اختبار حر وحيدة قبل التصفيات ولذلك وقتنا محدود للغاية".

جيمس فاولز
فورمولا 1 حلبة إيمولا جائزة أستراليا الكبرى شارل لوكلير فيراري فيا سالفاتوري أندريا فيراري فريق ويليامز بيريللي مرسيدس

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