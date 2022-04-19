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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس في إعلان تشويقي أخير قبل إطلاق EQS الـ SUV غدًا... فيديو

مرسيدس
مرسيدس

بعد سنوات من الصور التجسسية للنموذج الاختبار الأولي من  مرسيدس بنز  EQS أول سيارة SUV الرياضية متعددة الأغراض كهربائية بالكامل للشركة، قررت العلامة التجارية الألمانية الفاخرة  إصدار آخر إعلان تشويقي لها قبل كشف النقاب رسميا عن سيارتها الكهربائية الجديدة في 19 أبريل تمام الساعة الـ12:00 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا (6:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

 

يُظهر مقطع الفيديو المختصر المنشور على الصفحة الرسمية لمرسيدس على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، لقطات مقربة متنوعة من  مرسيدس بنز  EQS. يرى المشاهدون المقعد الخلفي والعجلات والمصابيح الخلفية والشبكة الهوائية المغلقة والمصابيح الأمامية مضاءة. في البداية ، مع أول مشهد في الإعلان نرى نظرة صورة غير واضحة للمركبة بأكملها وهي منعكسة على الأرضية.

ستشترك EQS في نفس المنصة الهندسية التي تدعم بناء سيارة  مرسيدس  EQS السيدان الحالية ، لكن النموذج الرياضي الجديد سوف يجذب الأشخاص الذين يفضلون سيارة ركوب أعلى. تعد مرسيدس بتصميم داخلي عالي التقنية ، وهو أمر اعتادت مرسيدس أن تقدمه في منتجاتها الفاخرة، أما المميز في EQS الرياضية متعددة الأغراض  هو أنها يمكنها استيعاب ما يصل إلى سبعة أشخاص مع الصف الثالث الاختياري.

تزعم مرسيدس إن EQS SUV نطاقها  يصل إلى 373 ميلاً (600 كيلومتر) في الشحنة الواحدة. إذا كانت مجموعة نقل الحركة هي نفسها الموجودة في سيارة مرسيدس EQS سيدان ، ستكون بمحرك أحادي مثبت في المحور الخلفي بقوة 329 حصانًا (245 كيلووات) و 406 رطل قدم من عزم الدوران. بينما فئة تجهيز 580 4Matic الأعلى في التقليم، ستنتج 516 حصانًا (385 كيلو واط) و 611 رطلًا من عزم الدوران بالإضافة إلى ذلك ، فإن إصدار AMG ذات الأبواب الأربعة من مرسيدس EQS SUV سيأتي بقوة 751 حصان (560 كيلوواط) و 752 رطل قدم من عزم الدوران.

 

الاختلاف الأكبر بين إصدار السيدان وبين الـ SUV سيكون في القدرة على التعامل مع جميع التضاريس والطرق الوعرة، سيكون لدى EQS SUV أنماط قيادة من شأنها أن تخصص نظام الدفع للسير على التضاريس الوعرة.

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