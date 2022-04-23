صحف السعودية.. السفارة السعودية بواشنطن تحذر من عمليات نصب .. الغرب لن يصمد أسبوعًا بدون الغاز الروسي.. السديس : فتح سطح الحرم ساهم في الانسيابية

صحف السعودية

السفارة السعودية بواشنطن تحذر من عمليات نصب باستخدام أرقام السفارة والملحقية

السديس": فتح سطح الحرم ساهم في الانسيابية وتخفيف الازدحام وضبط الحشود

ميد فيديف: الغرب لن يصمد أسبوعًا دون الغاز الروسي



تناولت صحف السعودية اليوم السبت مجموعة من الأخبار والتقارير الهامة على المستوي المحلي والدولي ففى صحيفة عكاظ حذرت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة من حالات احتيال متكررة تعرض لها مواطنون سعوديون عن طريق اتصالات ورسائل بريد إلكترونية وهمية من قبل أشخاص مجهولين ينتحلون شخصية موظفين في السفارة مستخدمين برامج إلكترونية تظهر بأن رقم المتصل هو رقم سفارة المملكة بواشنطن أو رقم الملحقية الثقافية بواشنطن، أو أن عنوان البريد الإلكتروني للمرسل ينتمي لقائمة العناوين التابعة للسفارة، ويقومون بطلب تحويل مبالغ مالية وأنه في حال امتناع المواطنين يقوم هؤلاء الأشخاص بتهديدهم بتحويلهم إلى الجهات الأمنية بالمملكة أو الملاحقة الدولية.

وأكدت السفارة على المواطنين في بيان، أن هذه المكالمات ورسائل البريد الإلكترونية ليست صادرة من السفارة أو الملحقية الثقافية، رغم ظهور الأرقام الهاتفية والعناوين الخاصة بها، مما يؤكد أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون تطبيقات هاتفية وبرامج إلكترونية لغرض النصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة، وذلك بإيهام المواطنين بوجود مشكلات.

فى صحيفة سبق كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أنه لم يتم رصد أي اختناقات في الحرمين منذ يوم أمس الجمعة وصلاتي التراويح والقيام في المسجد الحرام والمسجد النبوي واللذين شهدا أمس تدفقاً لمئات الآلاف من المصلين الذين تقاطروا للحرمين احتساباً للأجر والعفو والقبول فيما تبقى من أيام من هذا الشهر الكريم.

وتفصيلاً، أكد الشيخ "السديس" أن هناك انسيابية كبيرة لتدفق الحشود من جميع الأبواب رغم كثافة المصلين، مشيراً إلى أن فتح سطح المسجد الحرام الأسبوع الماضي أدى إلى استيعاب الآلاف من المصلين مما أدى لتخفيف الازدحام في الطوابق السفلى في المسجد الحرام.

وتابع "السديس" أولاً بأول التقارير الميدانية اللحظية والتواصل مع المساعدين والوكلاء كل فيما يخصه لضمان الراحة التامة والانسيابية في الحركة داخل المسجد الحرام وساحاته وضبط انسيابية حركة مئات الآلاف من المصلين.

واستعدت رئاسة الحرمين الشريفين بشكل استباقي وحشدت كل طاقاتها البشرية والخدمية والتشغيلية والتقنية لتحقيق الانسيابية الكاملة لمواجهة التدفق البشري الهائل الذي شهدته صلاة الجمعة، ونجحت في تحقيق الأهداف المرسومة والتي تتعلق بانسيابية حركة المصلين والحيلولة دون وجود كتل بشرية تعيق الحركة على الأبواب الرئيسية وفي المطاف وفي المسارات الخارجية لساحات الحرم.

واستمرت اللجنة التي وجه الرئيس العام بتشكيلها في الانعقاد الدائم لتقييم أداء الخطط التشغيلية ومعالجة أي خلل إن وجد فوراً إلى جانب تنفيذ السيناريوهات البديلة التي وضعتها الرئاسة بالتنسيق مع المنظومة الأمنية في المسجد الحرام لتحقيق الأهداف وتوفير بيئة آمنة تعبدية وسليمة لتمكين ضيوف الرحمن.

وفى صحيفة عاجل قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، أن دول الاتحاد الأوروبي، لن تصمد أسبوعًا دون الغاز الروسي.

وأوضح ميدفيديف: نحن نقدر تنسيق ونزاهة شركائنا الأوروبيين. لا سيما بالنظر إلى حقيقة أنه وفقًا للبيانات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، ستكون أوروبا قادرة على الاستغناء عن غازنا لمدة لا تزيد على ستة أشهر. لكن إذا تحدثنا بجدية، لن تصمد أسبوعًا واحدًا.



ومن المقرر الاتحاد الأوروبي سيحظر واردات الفحم الروسي اعتبارًا من أغسطس، لكن شحنات الغاز ستستمر.