عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

العشر الأواخر من رمضان.. علي جمعة ينصح بمناجاة الله بهذا الاسم

صدى البلد

تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤالا يقول صاحبه: “أي أسماء الله الحسنى يتجلي بها الله علينا في العشر الأواخر من رمضان؟”.

وأجاب الدكتور علي جمعة، خلال فيديو عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن السؤال قائلا: "العفو هو الاسم الذى دلنا عليه رسول الله بالتجلي فى هذه الليالي، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟"، قَالَ: "قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا”.

 

دعاء العشر الأواخر من رمضان 

(( اللهم إنك عفواً تحب العفو فاعفُ عنى)) 

كلمات من ذهب..أجمل ما قاله الشعراوي عن الرزق استمع لها وأرح قلبك

كلمتان إذا رددتهما كأنك تصدقت بجبل من ذهب .. تعرف عليهما

كيف تم إحضارعرش بلقيس قبل طرفة عين سيدنا سليمان؟

صحابي ساقاه أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد.. تعرف عليه

 

دعاء العشر الأواخر من رمضان

(اللَّهُمَّ فإنِّي أَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ فإنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، وَالْمَغْرَمِ.).

(اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِك من شرِّ ما عَمِلتُ، ومن شرِّ ما لم أعمَلْ).

(اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا علَى طَاعَتِكَ).


(اللهمَّ إنَّي أعوذُ بك من شرِّ سمْعي، ومن شرِّ بصري، ومن شرِّ لساني، ومن شرِّ قلْبي، ومن شرِّ منيَّتي).
(اللَّهُمَّ آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).
(اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى).
(رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا).
(رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ).
(رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ).

« رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ».

« رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا».

« رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي».

« رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ».

« رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ».

« رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ».


(اللَّهُمَّ إنِّي أسأَلُك العافيةَ في الدُّنيا والآخِرةِ، اللَّهُمَّ إنِّي أسأَلُك العَفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنْيايَ وأهْلي ومالي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرتي -وقال عُثمانُ: عَوْراتي- وآمِنْ رَوْعاتي، اللَّهُمَّ احْفَظْني من بيْنِ يَدَيَّ، ومِن خَلْفي، وعن يَميني، وعن شِمالي، ومن فَوقي، وأعوذُ بعَظَمَتِكَ أنْ أُغْتالَ من تَحْتي).

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَّمَها هذا الدُّعاءَ: اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا).

دعاء العشر الأواخر من رمضان اسماء الله الحسنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

بشرة خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

الصحة: 89 حالة متوسط الإصابات اليومي بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

النيابة تجري المعاينة التصويرية لواقعة قتل طالبة لحبيبها في مصر الجديدة

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

في واقعة قتل طالبة لحبيبها في مصر الجديدة ..الجناة يحملون جنسية دولة عربية

ترشيحاتنا

محمد صلاح عن التتويج بالكرة الذهبية: أنا الأفضل في العالم

لجنة الفتوى: تأخير غسل الجنابة لبعد الفجر في رمضان جائز

مدبولي يجرى حواراً مع العاملين في مصنع ملابس بالعاشر للاطمئنان على أوضاعهم

الشاويش عطية.. لماذا بكى رياض القصبجي كثيرًا بسبب إسماعيل ياسين؟

دراسة: ممارسة الرياضة تحميك من الإدمان وتفقدك الوزن

ربنا بيختبرني بزيادة .. معاناة الإعلامية سالي عبد السلام مع مرض الثعلبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روجينا ونجوم مسلسل انحراف يحتفلون بنجاحه في صدى البلد.. صور

شارك بصورك.. العالم يحتفل بـ يوم الأرض على طريقة ناسا

أنبتت بعد 7 سنوات.. ما هي زهرة الجثة النادرة وسبب التسمية بهذا الاسم

حنان ماضي: لبست الحجاب بسبب كورونا.. وأم كلثوم احتضنتني ومنحتني 5 جنيهات

فيديو

ربنا بيختبرني بزيادة .. معاناة الإعلامية سالي عبد السلام مع مرض الثعلبة

حقيقة خروج دم من الأرض بجوار الكعبة.. فيديو جراف

بعد إفطار المطرية.. قصة أكبر حفل سحور لأهالي النوبة في ناهيا

حنان ماضي: لبست الحجاب بسبب كورونا.. وأم كلثوم احتضنتني ومنحتني 5 جنيهات

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ