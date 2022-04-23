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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 9 فى انقلاب سيارة على طريق السويس - القاهرة

صدى البلد

لقى شخص مصرعه وأصيب 9 أخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق جنيفة السويس القاهرة.


تلقى الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الأسعاف بالسويس  بلاغا بانقلاب سياره ملاكى رقم ط ج ب 2826  طريق جنيفا القاهرة قبل محطة تموين سيارات  ب 10 كيلو اتجاه القاهرة تبين تواجد  9  مصابين من بينهم أطفال وجثة وتم نقل المصابين الى مستشفى السويس العام والجثة الى مشرحة السويس العام.

وتبين أن المصابين هم  حمدية جابر عابدين 32 سنة من جنوب سيناء مصابة بسحجات وكدمات بالجسم وسما حسن ناصر 11 سنة من جنوب سيناء بها سحجات وكدمات بالجسم ومحمد حسن ناصر 10 سنوات من جنوب سيناء سحجات وكدمات متفرقه بالجسم وعلياء وليد محمد 5 سنوات جنوب سيناء وعائشه وليد محمد 3 سنوات جنوب سيناء سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وشمس حسن ناصر 3 سنوات جنوب سيناء سحجات وكدمات متفرقة بالجسم. 
و تم علاج مصابين بموقع الحادث وهما حسن ناصر عبدالجليل 
25 سنة جنوب سيناء كدمات وسحجات بالجسم ووليد محمد عساف 30 سنة جنوب سيناء 
سحجات وكدمات بالجسم. 
و تبين أن المتوفية هى عطيات جابر عابدين 33 سنة من جنوب سيناء لقيت مصرعها بموقع الحادث وتم تحرير محضر بالحادث بقسم شرطة فيصل وأحالته للنيابة المختصة للتحقيق.

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