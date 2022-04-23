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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بسبب الميراث .. تطورات جديدة في جريمة قتل أخ أشقائه الثلاثة بالوراق

صدى البلد

كشفت الأجهزة الأمنية تطورات جديدة في مذبحة الوراق والتي أطلق فيها اخ النيران على أشقائه الثلاثة بسبب خلافهم على الميراث .

تطورات جريمة الوراق

أفادت التحريات أن الاب لديه ٩ أبناء ٧ رجال وبنتين وحدثت بينهم خلافات حول الميراث وملكية شقق المنزل الذي يقيمون به بعدما طلب منهم والدهم مساعدة شقيقهم الأصغر في بناء شقة لاتمام زواجه إلا أنهم رفضوا وحدثت بينهم خلافات انتهت بإحضار أحدهم بندقية آلية واستغل تواجد ٣ من أشقائه في شقة والدهم بالطابق الأرضي وأطلق عليهم النار ما أدى لمقتل ٢ وإصابة الثالث.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

جريمة الوراق مذبحة الوراق اخ يقتل اشقاؤه

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