بقدم طلبات في كافيه..وائل جسار: استأت من شكلي في كليب راجع تشتكي|فيديو

قال المطرب وائل جسار إنه شعر بالندم علي فيديو كليب واحد قام بعمله من قبل وهو كليب "راجع تشتكي من الحب أرجوك اسمعني" وكانت كلمات الأغنية جميلة جدا لكن هناك أسباب معينة جعلتني أكره ذلك الكليب.

وأضاف «جسار» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، أن سبب كرهه لذلك الكليب هو أنه ظهر في الفيديو بعدة أشكال منها كان علي شكل شخص يقدم طلبات في كافيه وهناك شكل شخص أخر كان أصلع وهناك شخص أخر كان يقوم بعمل الطبلة، ومن بعد نزول الكليب شعر بالاستياء تجاهه.

وتابع وائل جسار أن الأغنية كانت رائعة جدا ويحبها ولكن لا يريد أن يشاهد الكليب مرة أخرى ويتمني أن لو اليوتيوب يقوم بحذف تلك الكليب حتي يشعر بالراحة.

وأوضح المطرب وائل جسار أن سبب استيائه من هذا الكليب أن شكله كان غير جيدا بالنسبة له، قائلا "شكلي كان وحش خالص خالص .. ياريت يتشال من علي اليوتيوب خالص".

ووجه الفنان وائل جسار رسالة هامة لجمهوره عبر شاشة البرنامج قائلا "محدش يشوف الكليب دا لو سمحتم .. أرجوكم بلاش يطلع تريند بعد الحلقة دي".