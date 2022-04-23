عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بقدم طلبات في كافيه..وائل جسار: استأت من شكلي في كليب راجع تشتكي|فيديو

وائل جسار
وائل جسار

قال المطرب وائل جسار إنه شعر بالندم علي فيديو كليب واحد قام بعمله من قبل وهو كليب "راجع تشتكي من الحب أرجوك اسمعني" وكانت كلمات الأغنية جميلة جدا لكن هناك أسباب معينة جعلتني أكره ذلك الكليب.

وأضاف «جسار» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، أن سبب كرهه لذلك الكليب هو أنه ظهر في الفيديو بعدة أشكال منها كان علي شكل شخص يقدم طلبات في كافيه وهناك شكل شخص أخر كان أصلع وهناك شخص أخر كان يقوم بعمل الطبلة، ومن بعد نزول الكليب شعر بالاستياء تجاهه.

وتابع وائل جسار أن الأغنية كانت رائعة جدا ويحبها ولكن لا يريد أن يشاهد الكليب مرة أخرى ويتمني أن لو اليوتيوب يقوم بحذف تلك الكليب حتي يشعر بالراحة.

وأوضح المطرب وائل جسار أن سبب استيائه من هذا الكليب أن شكله كان غير جيدا بالنسبة له، قائلا "شكلي كان وحش خالص خالص .. ياريت يتشال من علي اليوتيوب خالص".

ووجه الفنان وائل جسار رسالة هامة لجمهوره عبر شاشة البرنامج قائلا "محدش يشوف الكليب دا لو سمحتم .. أرجوكم بلاش يطلع تريند بعد الحلقة دي".

وائل جسار حبر سري جسار أغنية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

صدمتهم تريلا.. مصرع 8 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

هل يجوز أن يتزوجني شقيق أخي في الرضاعة؟.. المفتي يجيب

بترو أتليتكو يدرك التعادل ويصعب الأمور على صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

بتوقيع طارق شوقي.. ننشر جداول امتحانات الطلاب المصريين في الخارج وضوابطها

الرئيس يوجه بـ إنشاء محور الحضارة ليصبح مدخلاً إضافياً لهضبة المقطم

تخص الامتحانات وإجراءات كورونا.. قرارات عاجلة لـ الأعلى للجامعات .. الآن

الناس مكنتش مصدقة.. القصة الكاملة لواقعه بيع كيلو اللحمة بجنيه في العريش

ترشيحاتنا

هنفطر فى المحطة .. توزيع 100 ألف وجبة إفطار بمترو الأنفاق| صور

اشتباكات مسلحين .. تعرض 29 مصفاة نفط لأضرار جسيمة في ليبيا

وفاة والدة الفنانة سمية الخشاب

وفاة والدة سمية الخشاب ودفن جثمانها في الإسكندرية غدًا

امرأة تتزوج وتغني.. أيمن سلامة: صباح ليست نموذجًا لعمل فني ..فيديو

مصرع أكثر من 100 شخص في انفجار مصفاة نفط بنيجيريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 22.. جلجل يطلق سلمى ورقية ويستعيد بصره ويخسر أمواله

رمضان في بلد المليون شاعر.. سر حلاقة الشعر بداية الشهر.. والطاجين يزين المائدة

شارك بصورك.. العالم يحتفل بـ يوم الأرض على طريقة ناسا

روجينا ونجوم مسلسل انحراف يحتفلون بنجاحه في صدى البلد.. صور

فيديو

عمري ما حسيت بالغربة.. ماذا قال منذر رياحنة في حب مصر|فيديو جراف

بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة للتنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

تفاصيل قصة ارتداء حنان ماضي الحجاب وابتعادها عن الغناء.. فيديوجراف

ربنا بيختبرني بزيادة .. معاناة الإعلامية سالي عبد السلام مع مرض الثعلبة

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أيشر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ