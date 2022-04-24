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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 3 أسطوانات بوتاجاز - 2 شاشة LCD من داخل شقة بمدينة بدر.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل ذلك.

وكانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (3 أسطوانات بوتاجاز - 2 شاشة LCD) من داخل الشقة محل سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( ثلاثة أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - أجنه حديدية -مفك كهربائى) .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بإسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم ، وأضافوا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى وأقروا بتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما  ("سيئ النية" مقيمان بدائرة القسم) وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها ، وبمواجهتهما إعترفا بعلمهما بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
 

حبس 3 أشخاص حبس سرقة أسطوانات بوتاجاز وزارة الداخلية

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