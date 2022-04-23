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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للمرة العاشرة .. باريس سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

حسم فريق باريس سان جيرمان بطولة الدوري الفرنسي لصالحه هذا الموسم، رغم تعادله مع ضيفه لينس بهدف لمثله، في الجولة 34 للمسابقة.

الأرجنتيني ليونيل ميسي افتتح التسجيل لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 68 بتسديدة قوية من خارج منطقة جزاء لينس بعد تلقيه الكرة من زميله نيمار.

باريس سان جيرمان يكتسح أنجييه بثلاثية ويقترب من تحقيق لقب الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يحسم كلاسيكو فرنسا أمام مارسيليا ويعزز موقعه في الصدارة

واستطاع كورينتان جان تسجيل هدف التعادل لفريقه لينس في الدقيقة 88 من متابعة لتمريرة زميله ماكادو، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

يُذكر أن فريق لينس لعب منقوص العدد منذ الدقيقة 57 بعد تحصل لاعبه كيفن دانسو على البطاقة الحمراء.

التعادل رفع رصيد باريس سان جيرمان لـ 78 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق 16 نقطة عن مارسيليا صاحب الوصافة قبل نهاية المسابقة بـ 4 جولات فقط، فيما ارتفع رصيد لينس لـ 54 نقطة في المركز السابع.

باريس سان جيرمان يرفع  رصيده من الألقاب لـ 10

ورفع باريس سان جيرمان رصيده من الألقاب لـ 10 في بطولة الدوري الفرنسي، بالتساوي مع سانت إيتيان، كأكثر الفرق المتوجة بالمسابقة على مر تاريخها.

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