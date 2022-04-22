ريال مدريد يرفض شروط مبابي.. تفاصيل

اقترب الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، من البقاء داخل صفوف الفريق، بعدما رفض ريال مدريد الإسباني شروطه الأخيرة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن شروط مبابي للإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني مطلع الموسم القادم.

وينتهي عقد مبابي مع فريق باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، مما يحق له التوقيع لأي فريق.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 23 سنة، قد طلب 100 مليون يورو زيادة عن الإتفاق الذي تم بينه وبين إدارة ريال مدريد.

وأضافت التقارير أنه تم رفض شروط مبابي من قبل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، مما يقربه من التجديد لفريقه الباريسي.

ويسعى فريق باريس سان جيرمان بكل قوة إلى تجديد تعاقد اللاعب خلال الفترة القادمة، مستغلاً سفر والدته وشقيقه الأصغر إلى الدوحة.