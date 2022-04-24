الفنان إبراهيم السمان : «بعد موت والدي حاسس إني تايه» |فيديو

قال الفنان ابراهيم السمان ؛ إن والده كان شيئًا عظيمًا بحياته ومن بعد وفاته يشعر بأنه تايه لأنه كان "سند وظهر"؛ وكان دائما عندما يرد على اتصاله يقول "ايوه يا نجم".

أضاف إبراهيم السمان خلال لقائه في برنامج ضرب نار على قناة القاهرة والناس للإعلامية داليا فؤاد؛ أن في حياة والده كانت مغلقة جميع أبواب الشر .

أوضح إبراهيم السمان، أن الحياة كان يعيشها ويشعر بأنها حلوة مادام والده على قيد الحياة؛ مضيفاً أن والده أحسن تربيته وإخواته وكان يتميز بخفة الدم وكان دائماً يمرح معه وبنفس الوقت كانت شخصيته صارمة في بعض الأوقات .

وأشار “السمان” إلى أنه يتمنى أن يكون عند حُسن ظن جمهوره وألا يخزلهم أبداً؛ ويتمنى حب الناس دائمًا .