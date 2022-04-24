عبد العال: لاعبو الأهلي كلمة السر في التأهل .. وليس موسيماني

أشاد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق بآداء لاعبي الأهلي أمام الرجاء البيضاوي المغربي مساء أمس ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، على ملعب مركب محمد الخامس .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " لاعبو الأهلي هم كلمة السر في تأهل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، وليس بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء ، كما أن الفريق قادر على التتويج باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه و الثالثة على التوالي ".