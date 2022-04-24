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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

إلحاق خريجي «كن سفيرا» ببرنامج متقدم يركز على تغير المناخ.. تفاصيل

شريفة شريف
شريفة شريف

قال شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن مبادرة كن سفيرا تهدف إلى خلق الوعي ونشر المعرفة لأهداف التنمية المستدامة، وتمكين الشباب وإبداء الرأي، ونشر فكر الاستدامة، وتشجيع الشركات الناشئة الخضراء، مشيرة إلى أنه سيتم إلحاق خريجي المبادرة ببرنامج متقدم يركز على تغير المناخ، وذلك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP 27، حيث سيقدم البرنامج معلومات وموضوعات متقدمة في تغير المناخ بالتعاون مع خبراء من اليونيدو، واليونيسيف، وستراثكلايد، وجامعة دندي وجامعة آل مكتوم.


وتابعت  المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة   أن خريجي المبادرة سيتم الاستفادة من خبراتهم في مبادرة آخرى أطلقها المعهد هى "العقول الخضراء"، حيث سينقل الخريجين معارفهم إلى طلاب المدارس (من المستويات الابتدائية إلى الثانوية) من خلال مرحلة تجريبية من 5 مدارس

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وأوضحت أن مبادرة العقول الخضراء تهدف إلى تطوير المعرفة لدى المراهقين المصريين حول أساسيات وأهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ وكيفية إنقاذ الكوكب.


و أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى البرامج التي يقدمها المعهد لتمكين المرأة، لافتة إلى مبادرة "هي لمستقبل رقمي" بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية و UNDP والتي تهدف إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، بالإضافة إلى برامج القيادات النسائية على المستوى الوطنى بالمحافظات، وعلى مستوى القارة الأفريقية، حيث تزود تلك البرامج السيدات بالمعرفة حول عدد من الموضوعات منها تغير المناخ، ورؤية مصر 2030، وأجندة أفريقيا 2063

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