أمير مرتضى: لن نتعاقد أو نجدد عقد لاعب من أجل عدم رحيله للمنافس

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، أن جمهور الزمالك من الجماهير القليلة التي تتابع مختلف الألعاب في النادي سواء الكرة الطائرة أو اليد أو السلة.

وأضاف أمير مرتضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، لاعبو فريق الكرة مروا بمراحل كثيرة صعبة عليهم منها عدم الاستقرار وعدم الشعور بالأمان، مؤكداً أن دوري كرة القدم الموسم الماضي يحسب للاعبين لوجود أكثر من إدارة في النادي خلال هذه الفترة.

وأشار أمير مرتضي إلى أن فوز الزمالك بالدوري الموسم الماضي كان خادعا لأن فريق الكرة شهد الكثير من الأزمات خاصة على مستوى التدعيمات وتجديد العقود، قائلاً «تجديد عقود لاعبي الزمالك لم يحدث بشكل منظم الموسم الماضي».

وواصل أمير مرتضي، أن اللجنة السابقة في الزمالك جددت عقد كارتيرون 3 مواسم وهو ما جعل رحيله أمر صعب، مشدداً أن قرار رحيل كارتيرون كان حتميا ومنحناه فرصة 4 شهور لكن النتائج لم تكن جيدة.

وتابع أمير مرتضي، مرتضى منصور عندما أعلن عن موعد لتجديد عقود اللاعبين كان يريد وضع نقطة نظام ، مؤكداً إذا أثبت أي لاعب احترامه لنادي الزمالك من الممكن أن نفاوضه لتجديد عقده، قائلاً «لا أشعر بالقلق من احتمالية توقيع أي لاعب في الزمالك لناد اخر ،الزمالك لا يقف على لاعب والفريق فاز وخسر في وجود النجوم سواء فرجاني ساسي أو طارق حامد أو شيكابالا».

وواصل أمير مرتضي ، أن هناك قرارات كارثية اتخذت الفترة الماضية مثل المشاركة في بطولة أفريقيا بحارسي مرمى فقط وإعارة 3 حراس، مضيفاً أن الزمالك تعاقد مع مروان حمدي ولم يستفد منه ثم أعاره بعد 6 شهور من انضمامه.

وعن تعاقد الزمالك مع لاعبين جدد قال أمير مرتضي، إن كل ما تردد عن طلب فيريرا أي لاعب أو سؤاله عن أي لاعب غير صحيح، متابعا أن فيريرا أكد لي أن جودة اللاعبين الحاليين في الفريق أفضل من جيل 2014.

وعن أزمة عرض سيف الجزيري للبيع قال أمير مرتضي، أن سببها أنه قدم شكوى ضد النادي وقرر التعامل كلاعب محترف وعقده يتضمن شرطا جزائيا.

وأشار أمير مرتضي، إلي ان الزمالك لن يتعاقد أو يجدد عقد لاعب حتى لا يذهب إلى النادي المنافس.

وأكد أمير مرتضي، أن الزمالك مستمر في إجراءاته لتنفيذ عقوبة كهربا واللاعب ليس أمامه إلا سداد الغرامة، مضيفاً أن قرار استقدام حكام أجانب يرجع إلى مجلس الإدارة.