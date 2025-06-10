اقتصادي: "رد الأعباء التصديرية" يفتح أسواقًا جديدة ويزيد تنافسية المنتج المصري عالميًا

قال الدكتور منجي بدر الوزير، الخبير والمفكر الاقتصادي، إن برنامج رد الأعباء التصديرية يعد أحد الأدوات المهمة التي تتبناها الحكومة المصرية لتحفيز قطاع التصدير، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من البرنامج هو زيادة تنافسية المنتج المصري في السوق الدولية وتشجيع المصدرين على التوسع في الإنتاج والتصدير.

المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير 4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها ترامب: الصين توافق على تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى أمريكا

خالد أبو المكارم: البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية استجاب لخصوصية القطاعات الإنتاجية

تشجيع المصدرين وفتح أسواق غير تقليدية

وأوضح بدر خلال برنامج صباح البلد أن البرنامج يشجع المصدرين على زيادة حجم صادراتهم ورفع طاقتهم الإنتاجية، كما يُسهم في فتح أسواق غير تقليدية في دول تطبق نفس البرنامج، مما يعزز فرص التواجد المصري في الأسواق العالمية خارج الإطار التقليدي.

تعريف برنامج رد الأعباء التصديرية

وتابع :برنامج رد الأعباء التصديرية هو مبادرة حكومية مصرية تهدف إلى دعم المصدرين المصريين من خلال تعويضهم عن بعض التكاليف التي يتحملونها أثناء عملية التصدير، مثل الرسوم الجمركية والضرائب وتكاليف النقل والخدمات، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية وتحقيق مزيد من التنافسية.