"صباح البلد" يعرض أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 أمام الجنيه

استعرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، صباح اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وذلك في إطار متابعته اليومية لحركة السوق المصرفية.
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني
الدولار الأمريكي:
شراء: 49.68 جنيه
بيع: 49.85 جنيه
اليورو الأوروبي:
شراء: 56.44 جنيه
بيع: 56.56 جنيه
الجنيه الإسترليني:
شراء: 67.04 جنيه
بيع: 67.23 جنيه
أسعار العملات العربية: استقرار في الريال والدينار
الريال السعودي:
شراء: 13.21 جنيه
بيع: 13.27 جنيه
الدينار الكويتي:
شراء: 161.70 جنيه
بيع: 162.22 جنيه