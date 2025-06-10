"صباح البلد" يعرض أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 أمام الجنيه

استعرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، صباح اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وذلك في إطار متابعته اليومية لحركة السوق المصرفية.

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين الدينار الكويتي بـ 162.14 جنيه .. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم آخر تحديث لسعر العملات العربية ثاني أيام العيد 7-6-2025

أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني

الدولار الأمريكي:

شراء: 49.68 جنيه

بيع: 49.85 جنيه

اليورو الأوروبي:

شراء: 56.44 جنيه

بيع: 56.56 جنيه

الجنيه الإسترليني:

شراء: 67.04 جنيه

بيع: 67.23 جنيه

أسعار العملات العربية: استقرار في الريال والدينار

الريال السعودي:

شراء: 13.21 جنيه

بيع: 13.27 جنيه

الدينار الكويتي:

شراء: 161.70 جنيه

بيع: 162.22 جنيه