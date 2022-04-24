مسلسل العائدون الحلقة 22.. فشل خطة تهريب عناصر داعش

شهدت أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة الثانية والعشرون من المسلسل.

وخلال أحداث الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل العائدون، تفشل خطة كمال أقطاي، لتهريب عناصر تنظيم داعش على 3 دول أوروبية كترانزيت، تمهيدا لنقلهم إلى دولة الدول العربية لتنفيذ عمليات إرهابية، ما دفعه لتقديم استقالته من جهاز الاستخبارات الأجنبي الداعم لتنظيم داعش.

ويحاول كمال أقطاي، تنفيذ خطة جديدة لتهريب عناصر داعش، من خلال شركة أمن خاصة، بينما يقوم ضابط المخابرات المصرية نبيل الفنان محمود عبد المغني) باستدعاء صفوان لمعرفة منه خطة كمال البديلة.

وتتزوج هند من نزار بعد انتهاء عدتها من سياف الفنان أحمد الأحمد، وبعدها يقوم سياف بزيارة نزار في منزله، لتقوم هند بوضع سم في العصير لقتل زوجها السابق سياف.

ويشك سياف في العصير المقدم له، فيقوم بتبديل الأكواب ويموت نزار بعد تعرضه للتسمم عن طريق زوجته هند بالخطأ.

مواعيد عرض مسلسل العائدون

ويعرض مسلسل العائدون لـ أمير كرارة، عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:45 مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة 4:55 مساءً.

القنوات العارضة لمسلسل العائدون

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا عبر قناة "DMC"، ومنصة "WATCH IT".

علاقة مسلسل العائدون بـ هجمة مرتدة

وكان باهر دويدار، مؤلف مسلسل "العائدون" الذي يعرض في رمضان 2022، نفى أن يكون المسلسل جزءا ثانيا من "هجمة مرتدة" الذي عرض رمضان الماضي، قائلاً: "قصة تانية خالص وجايز الناس جالهم الإحساس ده لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي، لكن قصة منفصلة وليست امتدادا لهجمة مرتدة".

ملخص أحداث مسلسل العائدون

تدور أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التي تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

أبطال مسلسل العائدون

يشارك فى بطولة مسلسل “العائدون” كل من أمير كرارة وهانى رمزى وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار، ومن المقرر عرضه عبر مجموعة قنوات dmc - منصة watch it - قناة دبي، بالإضافة إلى منصة شاهد “عربياً”.