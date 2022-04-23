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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل العائدون الحلقة 21.. أمير كرارة يفسد عملية قناص داعش

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

شهدت أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة الواحدة والعشرون من المسلسل. 

وخلال أحداث الحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل العائدون، يتمكن عمر (الفنان أمير كرارة) من ابطال عملية قناص تنظيم داعش الملقب بالصقر، بعدما صعد له على سطح مبنى، وتشاجر معه بعنف، وأوقفه عن قتل زعيم معارضة تنظيم داعش، ويقوم بتكبيله ليتركه للأمن ليلقوا القبض عليه. 

ويقوم سياف الفنان أحمد الأحمد بأمر نزار، بأن يرسل مجموعة من عناصر داعش للمشاهدين كمال أقطاي لعبور الحدود. 

وتشهد الحلقة، طلب صفوان، مقابلة ضابط المخابرات المصرية نبيل (الفنان محمود عبد المغني)، بينما يحصل عمر ونادين (الفنانة أمينة خليل) على إجازة بعد مهمتهما الناجحة في دولة الترانزيت، وتبدأ مشاعرهم العاطفية تظهر عليهما، حيث سألته الأخيرة عن سبب انفصاله عن زوجته الأولى. 

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مسلسل العائدون الحلقة 20.. أمير كرارة يلاحق قناص تنظيم داعش

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مسلسل العائدون الحلقة 19.. أمير كرارة وأمينة خليل يسعيان لإحباط خطة داعش

مواعيد عرض مسلسل العائدون 

ويعرض مسلسل العائدون لـ أمير كرارة، عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:45 مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة 4:55 مساءً. 

 

القنوات العارضة لمسلسل العائدون 

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا عبر قناة "DMC"، ومنصة "WATCH IT".

 

علاقة مسلسل العائدون بـ هجمة مرتدة 

وكان باهر دويدار، مؤلف مسلسل "العائدون" الذي يعرض في رمضان 2022، نفى أن يكون المسلسل  جزءا  ثانيا من "هجمة مرتدة" الذي عرض رمضان الماضي، قائلاً: "قصة تانية خالص وجايز الناس جالهم الإحساس ده لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي، لكن قصة منفصلة وليست امتدادا لهجمة مرتدة". 

 

ملخص أحداث مسلسل العائدون

تدور أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التي تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

 

أبطال مسلسل العائدون

يشارك فى بطولة مسلسل “العائدون” كل من أمير كرارة وهانى رمزى وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار، ومن المقرر عرضه عبر مجموعة قنوات dmc - منصة watch it - قناة دبي، بالإضافة إلى منصة شاهد “عربياً”.

العائدون مسلسل العائدون أمير كرارة داعش تنظيم داعش امينة خليل محمود عبد المغني

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