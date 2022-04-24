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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صحف السعودية.. الموارد البشرية تمدد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور .. مقتل أكثر من 100 شخص في انفجار مصفاة نفط بنيجيريا

السعودية
السعودية

صحف السعودية
الموارد البشرية تمدد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 
مأساة في نيجيريا.. مقتل أكثر من 100 شخص في انفجار مصفاة نفط
خدمات وقائية وعلاجية للمعتمرين

تناولت صحف السعودية اليوم الأحد مجموعة من الأخبار والتقارير الهامة على المستوي المحلي والدولي ففى صحيفة عاجل أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي السابق حتى تاريخ 05 / 04 / 1444 هـ الموافق 30 / 10 / 2022 م.

وأشارت الوزارة بأن معاش الضمان الاجتماعي لن يتوقف أو ينقص لأي مستفيد سابق تثبت حاجته خلال هذه الفترة أو بعد الانتقال للنظام المطور.

كما تؤكد الوزارة على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة في الحصول على معلومات الضمان الاجتماعي المطور.

وفى صحيفة عكاظ قال مسؤول حكومي محلي ومنظمة غير حكومية تسمى مركز الدفاع عن البيئة والشباب، اليوم (السبت)، إن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في انفجار وقع ليلاً في مستودع غير قانوني لتكرير النفط في ولاية ريفرز النيجيرية.

وقال مفوض الدولة للموارد البترولية جودلاك أوبيا: «شب الحريق في موقع تموين غير قانوني وأثر على أكثر من 100 شخص احترقوا، ما تعذر معه التعرف عليهم».

وأدت البطالة والفقر في دلتا النيجر إلى جعل تكرير النفط الخام بشكل غير قانوني عملاً مربحاً ولكن مع تبعات مميتة. ويتم سحب النفط الخام من شبكة خطوط أنابيب مملوكة لشركات نفط كبرى ويتم تكريره إلى منتجات في خزانات مؤقتة.

وتؤدي هذه العملية المحفوفة بالمخاطر إلى وقوع حوادث دامية كثيرة وإلى تلويث منطقة تعاني بالفعل من تسرب النفط في الأراضي الزراعية.

وفى صحيفة الوطن السعودية تواصل صحة مكة المكرمة تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية للمعتمرين من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بمكة المكرمة والمراكز الصحية بالمسجد الحرام؛تنفيذا للخطة التي أعدتها وتتضمن الإجراءات الوقائية وإجراءات التقصي الوبائي والاستجابة للأمراض المعدية ذات البعد الوبائي، كما رفعت الاستعدادات للعشر الأواخر من الشهر الفضيل تحسباً لزيادة أعداد المعتمرين والزوار المتوقع.

وبين المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان، أن صحة مكة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة.

وأوضح فيحان، أن صحة مكة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتوفير الرعاية الصحية للمعتمرين على مدار الساعة عبر الطواقم الطبية المؤهلة والتجهيزات الطبية من خلال مستشفياتها الـ10، وكذلك مدينة الملك عبدالله الطبية، إضافة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية الموجودة داخل أروقة الحرم المكي الشريف.

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