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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأنصاري: الفيوم زرعت 208 ألف فدان قمح  بزيادة 10% عن الموسم الماضى

محافظ الفيوم يفتتح
محافظ الفيوم يفتتح موسم حصاد القمح

صرح الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم  أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم وفقاً لاحصاءات مديرية الزراعة بلغت نحو 208 ألف فدان، بزيادة عن العام الماضي بنسبة 10 %، مؤكداً أن محصول العام الحالي مُبشر بالخير ويتمتع بجودة عالية، نظراً لتوافر العوامل الجوية الجيدة هذا الموسم، ومن المتوقع تحقيق مستهدفات مرتفعة من الانتاجية المحصولية.

وقال "الأنصاري"، إن الدولة بكافة أجهزتها لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن مصر لديها خطة مستقبلية وسياسة ثابتة بالتوسع في زيادة الأراضي المنزرعة بالقمح لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى، وصولاً إلى تحقيق الإكتفاء الذاتى.

ولفت محافظ الفيوم، إلى جهود المحافظة بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والري في تنظيم العديد من الندوات الإرشادية للمزارعين لتوعيتهم حول أفضل أساليب الزراعة والرى بما لا يضر بالمحصول ويساهم في تحقيق إنتاجية عالية للفدان، وكذا توعيتهم بأهمية محصول القمح وضرورة توريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشون حتي لا ندخل في مرحلة احتياج، مشيراً أن مديرية الزراعة وفرت للمزارعين سلالات القمح التي تتناسب مع مناخ المحافظة وتتميز بإنتاجية عالية، كما تم تزويدهم بالسماد اللازم.

ووجه المحافظ بضرورة تيسير كافة الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين، من خلال وضع آلية واضحة ومحددة، مع سرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، لافتاً إلى أن صومعة طامية بدأت في استلام المحصول من التجار والمزارعين منذ أيام، مشدداً على ضرورة إحكام الرقابة واليقظة التامة لحظر خروج الأقماح خارج المحافظة، والتفتيش على كافة الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة لمنع تداول أي أقماح بشكل غير رسمي إلا بتصريح كتابي مع توقيع عقوبات رادعة على المخالفين.

جاء ذلك أثناء افتتاح  الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، موسم حصاد القمح المحلى لعام 2022، من داخل أحد الحقول الزراعية بقرية منشأة رحمي التابعة لمركز اطسا.

بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حمدي جامعة رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، والدكتور إبراهيم عبدالهادي رئيس قسم بحوث القمح، والمهندس حمدي محمد عبدالقوي رئيس الإدارة المركزية لقطاع الزراعة الآلية بمحافظتي الفيوم والجيزة، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأعرب محافظ الفيوم، عن سعادته البالغة لمشاركة الفلاحين فرحتهم بجني محصول القمح، مشيراً إلى أن يوم حصاد المحصول هو يوم عيد للمزارع المصري، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، حيث يدخل القمح فى صناعة الخبز والعديد من الصناعات الأخري، لافتاً إلي أن وزارة الزراعة تعمل جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة مما يوفر في مياة الري ويحسن الجودة ويرفع الإنتاجية المحصولية للفدان.

تعاون مشترك بين زراعة الفيوم والمحليات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها

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الفيوم محافظ زرعت قمح الموسم

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