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رياضة

وزير الشباب والرياضة ومفتي الجمهورية يشهدان إطلاق الصالون الثقافي للنشء

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية إطلاق فعاليات الصالون الثقافي للنشء، والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية وقطاع المعاهد الأزهرية، بحضور الدكتور أحمد الشرقاوي، الأستاذ بجامعة الأزهر، أمين عام المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من القيادات والشخصيات العامة، وقيادات الوزارة، وذلك اليوم الأحد، على مسرح الوزارة.

 

أكد وزير الشباب والرياضة أن الهدف من تلك اللقاءات هو توعية الشباب على أمور الدين وتبسيط المفاهيم الدينية لديهم، وتوضيح كيفية استخدام المنتديات الالكترونية، ودعم ثقافة الحوار وتقبل الرؤي للآخرين، بجانب بناء الوعي ومكافحة الشائعات وتقبل واحترام الآخر، وكذا احترام الديانات السماوية، والتعريف بحقوق الانسان وحدود الحريات، واثراء قيم الولاء والانتماء، والحفاظ على التربية الإيجابية والعلاقات الاسرية، علاوة على التعريف بكيفية التعامل مع الفتوي مجهولة المصدر وتوضيح مرجعية دار الإفتاء والتشريع.

 

أضاف "صبحي" أن هذه اللقاءات تسهم أيضاً في بناء وعي الشباب بشكل عصري متفتح يستمسك بقيم دينه وثقافة مجتمعه، ويعتز بأخلاقه ويحافظ على هويته، ويسهم في تدعيم هذه التنشئة، واستقامة هذا البناء، مشيراً إلى أن الصالون الثقافي فكرته قائمة على نقاش شبابي وطرح الأفكار لموضوعات تهم الشباب والنشء، وخلق حالة من الحوار حول كل ما يرتبط بقضايا المجتمع.

 

أثني الدكتور أشرف صبحي علي التعاون الفعال بين وزارة الشباب والرياضة وكافة المؤسسات الدينية في تقديم المفاهيم الدينية الصحيحة، وفتح قنوات الاتصال بين كافة المؤسسات الدينية وبين النشء والشباب من خلال مراكز الشباب كنافذة التواصل مع الأسرة المصرية، مشيراً إلي أن الوزارة تعمل على تكثيف برامج الوعي لدي النشء والشباب، للمساهمة في إعداد جيل واعي وفاعل منتمي لوطنه وقادر على حمايته، لافتاً إلى الاهتمام الكبير من الوزارة بقضية بناء الوعي لدي الشباب، لنشر ثقافة التعايش والتسامح وقبول الآخر ونبذ العنف والكراهية ونشر القيم والمبادئ التي تدعو اليها الأديان السماوية.

 

ومن جانبه، قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية:" إن وزارة الشباب والرياضة في عهد الدكتور أشرف صبحي نهضت على يديه، فهو مهموم بقضايا الشباب المصري وقضاياه"، مشيراً إلى أن الشباب هم المستقبل والذي نعول عليهم كثيراً في بناء الوطن.

 

أضاف الدكتور شوقي علام إلي أن الفتوي حرفة ومهنة تحتاج لتأهيل من نوع خاص، موضحاً أن الشريعة الإسلامية حرصت ان تأتي بالأحكام لتحمي الانسان ودينه وماله وحياته وعرضه، مشدداً على ضرورة أن تسير الفتوي نحو استقرار المجتمع، مشيراً إلى أن دار الافتاء المصرية حريصة على التدقيق العلمي والتحليل من خلال وحدة الرصد (المرصد)، كما أشار إلى أنه تم رصد كل ما صدر عن الجماعات الإرهابية وتم تجميعه في كتاب بعنوان" التأسلم السياسي".

وطالب مفتي الجمهورية الشباب بضرورة معرفة التحديات التي تواجههم وكيفية معالجتها، مشيراً إلى أن دور دار الإفتاء هو التعامل ضد الفتاوي مجهولة المصدر، والعمل على بناء العقل للحفاظ على الاستقرار، مؤكداً أن استقرار المجتمعات هو المظلة لدار الإفتاء.

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