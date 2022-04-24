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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بحد أدنى 3% من الاشتراك التأميني.. علاوة سنوية دورية للعمال بالقانون الجديد

صدى البلد

يعتبر قانون العمل الجديد، الذي أحاله مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب، من القوانين المهمة التي ينتظر العمال إقراراها من قبل مجلس النواب، وذلك من أجل الوصول إلى صيغة تشريعية تحدد العلاقة بين العمال وصاحب العمل في إطار قانوني عادل يحفظ حقوق العمل.

وقد ظهرت الحاجة جلية لوضع قانون عمل جديـد، يلبي تطلعات العمال، فـي تحقيـق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار، ويقوم على فلسـفة جديـدة مفادهـا بناء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفي العمليـة الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق، ويحقـق الأمان الوظيفي فـي هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل .

علاوة دورية سنوية

وفيما يلي نستعرض بعض المواد التي أوردها قانون العمل الجديد،  وفى مقدمتها استحقاق العاملين علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وحق العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر.

عقوبة تشغيل العامل بالسخرة

وقضي مشروع القانون بتشديد العقوبة على تشغيل العامل بالسخرة أو ارتكاب تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العودة.

كما أقر المجلس عقوبة الغرامة بما لا يقل عن 100 ألف جنيه ولا يزيد على 200 جنيه، حال مخالفة المنشآت النص القانوني، بإخطار الجهة الإدارية المختصة ببيان حول إجمالي العاملين وعدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام لديها.

كما يعاقب كل مَنْ يخالف أيًا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود. وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

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