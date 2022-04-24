عبد الستار صبري: الأهلي هو القوة الضاربة لمنتخب مصر..فيديو

أكد الكابتن عبد الستار صبري، لاعب المنتخب الوطني السابق، أن نجاح المنتخب الوطني مرتبط بقوة النادي الأهلي وأيضا الزمالك ولكن الأهلي هو القوة الضاربة لمنتخب مصر، قائلا: "أقيس قوة المنتخب الوطني بقوة الاهلي ونجاح المنتخب مرتبط بقوة الأهلي والزمالك ولكن أكثر الأهلي لأنه بيلعب في بطولات افريقية".

وأوضح عبد الستار صبري، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن جيل المنتخب في عام 2006 و2008 تفوق بسبب المهارة وأيضا امتلاك الأهلي وقتها أحسن لاعبين في افريقيا، مضيفا: "الأهلي كان مميز وكلهم في سن واحد، ومانويل جوزيه عامل شغل حلو وده سهل على تشكيل منتخب مصر، وحسن شحاته متعبش أنه يختار اللاعبين بشكل قوي جدا".

ورد على موقفه من عدم ضم أفشة وطارق حامد قبل بطولة افريقيا الماضية قائلا: "لو كنت مكان كيروش فى بطولة افريقيا كنت هضم أفشة وطارق حامد، والاهلي والزمالك هما قيمة المنتخب الاساسية ولازم المدرب يأخذ الخبرات، وأكبر مجموعة عندي في اللاعبين يكون اللي بيلعبوا فى افريقيا".