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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. إنارة طريق قرية الجابرية فى الغربية

صدى البلد

فى استجابة سريعة لما تم نشره في "صدى البلد " تحت عنوان " أهالي الجابرية في الغربية: طريق القرية متهالك وبدون إنارة "، كلف اللواء الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المسئولين بمجلس مدينة وضع كشافات بطريق قرية الجابرية التابعة لمركز المحلة الكبرى فى محافظة الغربية وعلى الفور تم  تركيب أعمدة كهرباء للحد من الحوادث.

 

جاء ذلك بعد أن استغاث الأهالى من تهالك أعمدة الإنارة بالطريق، وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الغربية والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الطريق وإنارته والاهتمام والعناية بالأمر، لاتخاذ وعمل اللازم نحو رفع كفاءته .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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