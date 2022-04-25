استجابة لـ صدى البلد.. إنارة طريق قرية الجابرية فى الغربية

فى استجابة سريعة لما تم نشره في "صدى البلد " تحت عنوان " أهالي الجابرية في الغربية: طريق القرية متهالك وبدون إنارة "، كلف اللواء الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المسئولين بمجلس مدينة وضع كشافات بطريق قرية الجابرية التابعة لمركز المحلة الكبرى فى محافظة الغربية وعلى الفور تم تركيب أعمدة كهرباء للحد من الحوادث.

جاء ذلك بعد أن استغاث الأهالى من تهالك أعمدة الإنارة بالطريق، وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الغربية والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الطريق وإنارته والاهتمام والعناية بالأمر، لاتخاذ وعمل اللازم نحو رفع كفاءته .

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