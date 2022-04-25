هيثم سعيد: محمد محيي وصابر الرباعي من أصدقائي المقربين.. فيديو

قام الفنان هيثم سعيد بشرب عصير في برنامج " ضرب نار " المذاع علي قناه " القاهرة والناس " ، واكشف بعدها انه عصير زبادي بالثوم قائلا "ياساتر يارب".

وأضاف هيثم سعيد، خلال لقائه في برنامج "ضرب نار" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن أصدقاءه في الوسط الفني جميعهم من أجيال مختلفة وصديقه المقرب هو محمد محيي وصابر الرباعي.

وأوضح هيثم سعيد، أن المرأة المصرية ليست نكدية، مشيرا إلى أن الزوجة اللبنانية مناسبة أكثر للصناعة مثل الموسيقي أو عمل زوجها في الميديا، لافتا إلى أن مشاكلي مع خطيبتي المصرية كانت بسبب أمور بسيطة مثل عدم الرد على الهاتف .