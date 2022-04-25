شاهد.. التعدي بالضرب على وزير الطاقة في لبنان

تداول رواد مواقع التواصل التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة التعدي بالضرب على وزير الطاقة اللبناني وليد فياض على أيدي عددًا من المحتجين اللبنانيين.

وقالت وسائل إعلام محلية في لبنان إن ناشطين لبنانيين أوقفوا وزير الطاقة والمياه وليد فياض، أثناء تواجده في أحد المطاعم، وقاموا باعتراضه والاعتداء عليه ما تسبّب بكدمات في وجهه.

وعبّر الناشطون عن اعتراضهم لحضور فياض في المكان المتزامن مع غرق عدد من اللبنانيين في طرابلس، وطالبوه بتبرير انقطاع الكهرباء التامّ عن المواطنين في لبنان.

وخلال الأيام الماضية تفاقمت حالات طرد السياسيين من الأماكن العامة منذ اندلاع الشعبي في لبنان في أكتوبر 2019، حيث شهد لبنان عشرات الحالات منها.

ويحمّل اللبنانيون الطبقة الحاكمة من نواب ووزراء ورؤساء أحزاب مسؤولية الانهيار الذي وصلت إليه البلاد ويتهمونهم بالفساد والسرقة.