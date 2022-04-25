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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد يهنئ كنيسة العذراء بعيد الميلاد الجديد في الخارجة

نائب المحافظ أثناء
نائب المحافظ أثناء التهنئه بأعياد الميلاد

أناب اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي نائب المحافظ لتقديم التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي كنيسة السيدة العذراء بالخارجة و الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، يرافقها  اللواء عادل مسك نائب مدير أمن المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية. 

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وأكدت مجدي خلال اللقاء علي عمق أواصر المحبة والمواطنة بين أبناء الشعب المصري وترابط المصير والهدف المشترك والتي يتحقق من خلالها التنمية في كافة المجالات. لافتًة إلى تزامن إحتفالات كافة أطياف الشعب المصري هذا العام بالأعياد والمناسبات الدينية، داعيًة الله أن يديم على مصر هذا الترابط والوحدة والإستقرار.

من جانبه، أعرب الأنبا أرسانيوس عن شكره وتقديره لمشاعر الود والمحبة التي تلقتها الكنيسه بمناسبة عيد القيامة المجيد ، لافتًا إلى أن الكنيسة تصلي من أجل ان يديم الله علي مصر هذه الروح وأن يحفظ أهلها من الفتن.

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