شاهد.. مظاهرات في فرنسا اعتراضاً على فوز ماكرون بولاية رئاسية ثانية

عرضت فضائية " يورونيوز " مظاهرات شعبية في فرنسا اعتراضا على فوز ماكرون بولاية رئاسية ثانية .

وشهدت تلك المظاهرات أحداث شغب وعنف ، وإضرام للنار في الشوارع ، والتحام من المتظاهرين مع الشرطة.

وفي سياق آخر ، قال ماكرون "بعد خمس سنوات من الأوقات السعيدة والصعبة في بعض الأحيان ، اختارني معظمكم اليوم لتمثيل الجمهورية على مدى السنوات الخمس المقبلة".

وفي حديثه إلى العديد من الأشخاص الذين اختاروه فقط لتجنب فوز زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ، وعد بأخذ دعمهم على محمل الجد.

ووعد بأن يكون "رئيسًا للفرنسيين جميعًا" وأن ولايته الثانية "لن تكون استمرارًا لولايته السابقة".