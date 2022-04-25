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ثقافة

في ذكرى ميلاده.. أهم محطات حياة عبدالحميد جودة السحار

صدى البلد

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الكبير عبدالحميد جودة السحار الذي أضاف الكثير من الكتابات التى أثرت في العالم الأدبي مثل الرواية والتاريخ الإسلامى والقصة القصيرة،كما كتب أفلاما كثيرة  للسينما.

ولد عبدالحميد جودة في 25 أبريل عام 1913م وحصل على البكالوريوس من جامعة فؤاد الأول عام 1937، بدأ بكتابة القصة القصيرة التي نشرها بين مجلتى “الرسالة” لأحمد حسن الزيات و"الثقافة" لأحمد أمين، ثم اتجه لكتابة الروايات التاريخية، منها أحمس بطل الاستقلال، ثم أميرة قرطبة،واتجه إلى كتابة الإسلاميات،فكتب أبوذرالغفارى وبلال مؤذن الرسول وسعد بن أبى وقاص وأبناء أبوبكر ومحمد رسول الله والذين معهفي 20 جزءًا، الذي عرضه التليفزيون في مسلسل بعنوان لا إله إلا الله، وعيسى عليه السلام وحياة الحسين وحياة محمد، والحصاد والحفيد وأم العروسة اللذين تحولا إلى فيلمين وثلاثة رجال في حياتها وجسر الشيطان وفات الميعاد وقلعة الأبطال وليلة عاصفة وهمزات الشياطين وأنا الشعب.

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وبعد ثورة 1952 كانت للسحار إسهامات فنية فقدم فيلمين سينمائيين هما شياطين الجو وعمالقة البحار، وكان أول فيلم يكتبه وينتجه هو درب المهابيل ثم النصف الآخر وألمظ وعبده الحامولى ومراتى مدير عام وأم العروسة والحفيد ونور الإسلام، الذي كتب له السيناريو والحوار بالاشتراك مع المخرج صلاح أبوسيف، وشارك في سيناريو فيلم الرسالة بالاشتراك مع توفيق الحكيم، وعبدالرحمن الشرقاوى، وساهم فيإنشاء لجنة النشر للجامعيين التي نشرت بواكير أعمال نجيب محفوظ إلى أن توفي في 22 يناير 1974.

التاريخ الإسلامي جامعة فؤاد الأول تاريخ الإسلام عبدالحميد جودة السحار القصه القصيره الثقافة الروايات التاريخية

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