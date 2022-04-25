أزهري: يجب استغلال الأيام الأواخر من رمضان للتقرب إلى الله.. فيديو

تحدث الشيخ إبراهيم الدسوقي، أحد علماء الأزهر عن أهمية الأيام الأواخر من رمضان، قائلًا إنه لابد من أن نخلص العبادة مع الله في هذه الأيام، مؤكدًا أن الدنيا ما هي إلا مزرعة للآخرة وعما قريب ستذهب الدنيا بخيرها وشرها.



وأضاف "الدسوقي" خلال حواره ببرنامج "احنا لبعض" من تقديم الإعلامية نهال طايل المُذاع على فضائية "صدى البلد": “رمضان هيجي تاني فهل أنت ضامن تكون موجود عشان يجي عليك رمضان تاني؟.. مش مضمونة.. وما تدري نفس بأي أرض تموت”.



وتابع: "إنت دلوقتي موجود والفرصة لسه معاك بادر وشارك في صدقة جارية يعود خيرها عليك وعلى أثرك إلى يوم القيامة.. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن عمله.. قدم بيدك عملًا صالحًا يظل أثره إلى يوم القيامة.



