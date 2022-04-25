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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة خال الفنانة ميريهان حسين

صدى البلد

أعلنت الفنانة ميريهان حسين وفاة خالها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وكتبت ميريهان حسين :" إنا لله و إنا إليه راجعون.. توفى الى رحمة الله تعالي خالي الحبيب الطيب الكريم عادل حلمي .. الله يرحمك يا خالو و يغفرلك و يسكنك فسيح جناته و يجمعني بيك في الفردوس الأعلى و يصبرنا على فراقك يا حبيبى .. برجاء الدعاء".

وكانت اخر اعمال ميرهان حسين، مسلسل "نقل عام"، من بطولة الفنان الكبير محمود حميدة، والذى عرض  على قناة ON.

مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمودعبد العزيز، تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب.

 

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