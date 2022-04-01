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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرهان حسين تتألق في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

صدى البلد

تألقت الفنانة ميرهان حسين في أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت الأنظار بإطلالة مميزة حيث ارتدت جاكيت جلد أسود، ودعمت إطلالتها باكسسوارات مميزة ولوك ميك أب يبرز جمالها.

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بمكياج صاخب.. ميريهان حسين تبرز جمال ملامحها

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وتعيش ميرهان حسين، حالة نجاح كبيرة بالتزامن مع عرض مسلسلها الجديد "نقل عام"، من بطولة الفنان الكبير محمود حميدة، والذى يعرض حاليا على قناة ON.

مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمودعبد العزيز، تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب.

مريهان حسين جلسة تصوير ميرهان حسين محمود حميدة Instagram سوسن بدر أحمد بدير مسلسل نقل عام

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