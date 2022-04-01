ميرهان حسين تتألق في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

تألقت الفنانة ميرهان حسين في أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت الأنظار بإطلالة مميزة حيث ارتدت جاكيت جلد أسود، ودعمت إطلالتها باكسسوارات مميزة ولوك ميك أب يبرز جمالها.

وتعيش ميرهان حسين، حالة نجاح كبيرة بالتزامن مع عرض مسلسلها الجديد "نقل عام"، من بطولة الفنان الكبير محمود حميدة، والذى يعرض حاليا على قناة ON.

مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمودعبد العزيز، تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب.