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برلمان

برلماني يهنئ السيسي بـ تحرير سيناء: يوم شاهد على تاريخ النضال

النائب احمد البنا
النائب احمد البنا عضو مجلس النواب

أكد النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، أن ذكرى يوم تحرير سيناء، ستظل خالدة في وجدان الشعب المصرى، لما يمثله ذلك اليوم من أهمية لدى المصريين حيث يعد شاهدا علي تاريخ النضال المصرى و قوة الإرادة والعزيمة المصرية وتكاتف صفوف الشعب مع قواته المسلحة.

وأضاف البنا في تصريحات له اليوم، يظل ذلك اليوم شاهدا علي انتصار المصريين ونجاحهم في تحرير أرضهم بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي من أرض سيناء الطاهرة بموجب اتفاقية كامب ديفيد فى 1982 التى كانت إحدى الخطوات السياسية والدبلوماسية لاسترداد الأرض عقب نصر أكتوبر.

ووجه النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، التهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكل ضباط وجنود القوات المسلحة، وجميع المصريين.


وثمن عضو مجلس النواب، جهود الرئيس السيسي في تطهير سيناء من الإرهاب والعمل علي تمنيتها خلال السنوات الأخيرة من خلال مشروعات قومية سواء في القطاع الزراعى واستصلاح مساحات جديدة بسيناء وإنشاء محطات تحلية و معالجة المياه، وكذلك شبكة الطرق والانفاق و تطوير الموانئ، وكذلك علي مستوى المزارع السمكية والتوسع فيها، بالإضافة لمشروعات الإسكان وإنشاء المدن الجديدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه كلمة إلى الشعب، اليوم الإثنين، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء قال خلالها،  إن يوم الخامس والعشرين من أبريل سيظل يوما خالدًا في ذاكرة أمتنا تجسدت فيه قوة الإرادة وصلابة العزيمة أكدتها أجيال أدركت قيمة الانتماء لوطنها فوهبت أنفسها للدفاع عن ترابه تلوح عاليًا برايات النصر في سماء العزة والكرامة الوطنية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي سيناء وزير الدفاع الانتاج الحربى القوات المسلحة مجلس النواب محطات تحلية مشروعات الاسكان

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