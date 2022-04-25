عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملك عبد الله يؤكد لـ بايدن ضرورة احترام وضع المسجد الأقصى التاريخي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، للرئيس الأمريكي جو بايدن، على ضرورة احترام الوضع التاريخي للمسجد الأقصى.

واستعرض الملك والرئيس بايدن، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية، والقضية الفلسطينية، حيث شدد الملك عبد الله والرئيس بايدن على أهمية استمرار التنسيق والعمل على الصعد كافة لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها، والتي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والدفع بالمزيد من التأزيم.

لتجريم التطبيع.. وقفة احتجاجية في تونس للتنديد بأحداث الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي يفرق المصلين في المسجد الأقصى بطائرات مسيرة


وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن الملك "جدد التأكيد على ضرورة تكثيف المساعي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد الملك على "ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك، مشيرا إلى أن الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات".
 

مبارك التنسيق الأردن الملك عبد الله الثاني القضية الفلسطينية جو بايدن بايدن الملك عبد الله الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

الذهب يقفز لأعلى سعر في تاريخه.. وعيار 21 يصل لمستوى غير متوقع

وصلت الصعيد.. الأرصاد : عاصفة ترابية قوية قادمة من السعودية | صور

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

هل ليلة القدر كانت أمس 2022 أم لدينا 3 ليالي؟.. اعرف كم علامة ظهرت

لامبارد: ايفرتون خسر من ليفربول العدواني بسبب محمد صلاح

انخفاض سعر الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 25-4-2022

موضوعات متعلقة

الخارجية الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية التصعيد المتعمد ضد الأقصى

إصابة أكثر من 30 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالمسجد الأقصى

ترشيحاتنا

دعاء التوسل إلى الله .. كلمات مستجابة يكشفها علي جمعة

مفتي الجمهورية: أغلب الذين آمنوا بالنبي من الشباب

تعدد زيجاتها وشراء سجائر لحماتها.. أسرار في حياة ميار الببلاوي "فيديوجراف"

لماذا نقول نزل القرآن منجما وما علاقة النجوم به ؟خالد الجندي يجيب

الملك عبد الله يؤكد لـ بايدن ضرورة احترام وضع المسجد الأقصى التاريخي

شيخ الأزهر: الله كلم سيدنا محمد في المعراج بشكل مباشر دون واسطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

في شم النسيم "الجو مش ربيع".. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس وسقوط الأمطار؟

باللحم والباذنجان.. طريقة عمل المقلوبة في رمضان

دولة تعلن الإخصاء الكيميائي عقوبة لـ مغتصبي الأطفال

فيديو

نادية الجندي تفتح النار: اللجان الإلكترونية دلوقتي بتنجّح أي مسلسل "فيديوجراف"

رأي عبد الستار صبري في شيكابالا والسولية وكهربا والأهلي والزمالك.. فيديوجراف

تشويه وقطع لسان.. ماذا حدث لـ"معنفة جدة" على يد زوجها في السعودية|فيديوجراف

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

اﻟﻤﺰﻳﺪ