الملك عبد الله يؤكد لـ بايدن ضرورة احترام وضع المسجد الأقصى التاريخي

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، للرئيس الأمريكي جو بايدن، على ضرورة احترام الوضع التاريخي للمسجد الأقصى.

واستعرض الملك والرئيس بايدن، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية، والقضية الفلسطينية، حيث شدد الملك عبد الله والرئيس بايدن على أهمية استمرار التنسيق والعمل على الصعد كافة لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها، والتي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والدفع بالمزيد من التأزيم.



وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن الملك "جدد التأكيد على ضرورة تكثيف المساعي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".



وأكد الملك على "ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك، مشيرا إلى أن الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات".

