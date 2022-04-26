اليوم .. استكمال محاكمة المتهمين في قضية الكفن بعين شمس

قررت الدائرة 20 بمحكمة جنايات القاهرة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمين الأربعة بفى القضية المعروفة اعلاميا بقضية الكفن بعين شمس

و وجهت جهات التحقيق، في وقت سابق للمتهمين بــ قضية الكفن عين شمس استعمال القوة، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والمتهمون هم مراد نصر الدين وعز الدين نصر الدين وإسلام محمد وفادي حامد

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، نجحت في القبض على المتهمين في قضية الكفن عين شمس الهاربين، في واقعة إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن أثناء اختبائهم بإحدى المحافظات

وكانت جهات التحقيق، أمرت بحبس 34 متهما بالبلطجة في قضية الكفن عين شمس، حيث كشفت التحقيقات أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا قد استعرضوا القوة، على عاملِينَ بمركب نِيلي يملكه المجني عليهم الثلاثة، وروعوا مَن فيه وأتلفوه، فأُبلغت الشرطة بالواقعة

وأُخطرت النيابة العامة بها فأمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرون معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح بينهما، وبعد إخطار الشرطة، بذلك هددت عائلة المتهمين عائلة المجني عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين، بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف

وحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى، حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الماضي لعقده، وفي هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة في رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين، ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين، مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصوروهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم .