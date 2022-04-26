بعد تهديدات زيلينسكي.. روسيا تحدد شروطها لإجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنه بمجرد أن يقدم الجانب الأوكراني خطوات ذات مغزى تجعل المحادثات المباشرة تستحق إجراءها، سيتم النظر في احتمال إجراء مزيد من المحادثات المباشرة.

وهددت كييف بالانسحاب من مفاوضات السلام كليًا، وتعهدت باستعادة أي منطقة تحت السيطرة الروسية “فورًا” بمساعدة أسلحة من الغرب.

وردا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع وجها لوجه بين الوفدين الروسي والأوكراني، قال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، إن “الظروف ليست جاهزة بعد”.

وقال رودينكو: “بمجرد أن تكون لدينا اتفاقيات ذات مغزى يمكن إجراء تبادل موضوعي للآراء بشأنها، فسيتم النظر في هذه المسألة”.

وأضاف أن مثل هذا الشيء غير موجود بعد.

والتقى الجانبان آخر مرة في اسطنبول بتركيا في 29 مارس. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في 7 أبريل إن الوثائق التي أرسلتها أوكرانيا إلى روسيا انحرفت عما تم الاتفاق عليه، واتهم كييف بعدم التفاوض بحسن نية.

ويوم السبت، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المحادثات ستتوقف إذا “تم الإعلان عن استفتاء زائف في أي جمهوريات زائفة جديدة لأوكرانيا”، أو إذا “تم تدمير شعبنا في ماريوبول”، في إشارة إلى كتيبة “آزوف” النازية المحاصرة في مصنع آزوفستال.