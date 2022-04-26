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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو أديب: رجل أعمال صديقي تبرع بـ250 ألف جنيه لمستشفى وادي النيل

صدى البلد

عرض الأعمال عمرو أديب في حلقة برنامجة الحكاية المذاع على قناة mbc مصر2 حملة تبرعات لعلاج غير القادرين بمستشفى وداي النيل .
 وأعلن عمرو أديب عن تبرع رجل أعمال صديقه ب 250 ألف جنيه لعلاج غير القادرين بالمستشفى، قائلا إنه رفض ذكر اسمه، ولكنه يتبرع معي كل عام.
 وكشف أديب أن حملة التبرعات لعلاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل من خلال التبرع على حساب المستشفى في بنك عودة أو من خلال الاتصال على البرنامج .

واوضح أديب ، أن هناك الكثير من الأشخاص المرضي ينتظرون هذه الليلة لجمع التبرعات وعمل العمليات المختلفة لهم، مؤكدا أن التبرعات يتم استخدامها في زراعة الأطراف ومساعدة مرضي الكلي والأطفال .

برنامجه الحكاية حملة تبرعات جمع التبرعات عمرو أديب بنك عودة رجل أعمال علاج غير القادرين

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