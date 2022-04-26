سلمى رشيد: زوجي أهداني ميكروفون ألماظ وكنت سعيدة به جدا.. فيديو

قالت الفنانة سلمي رشيد ، إن الذهب للذهب يا ذهب وهذه الجملة لأن جميع النساء يحبون الذهب ، مؤكدة أن جميع النساء يفرحون بالهدايا الذهب .

وأضافت سلمي رشيد خلال لقائها في برنامج " كلام الناس " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن زوجي أهداني ميكروفون الماظ من اجل أن اغني به للجمهور وهذه الهدية قيمة وغالية بالنسبة إلي وحبيت أن أشاركها علي السوشيال ميديا من فرحتي وليس من اجل استفزاز احد .

وأوضحت سلمي رشيد ، إن الأغاني عندما تغني بلهجة المغربية يجب أن ندرس كلماتها قبل ما تتغني لأنها من الممكن أن يكون بها كلمات مزعجة للشعب المقدم له الأغنية .