رامز جلال لـ جمهوره: اللي هيتريق على النضارة هنخطفه على المغارة

نشر الفنان رامز جلال ، عدة صور له من كواليس تصوير برنامجه “ رامز موفي ستار ” وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق رامز جلال “ اللي هيتريق على النضارة ، هنخطفه على المغارة ”.

وعلق رامز جلال، عبر حسابه بموقع “تويتر”، على حلقة اليوم من برنامجه رامز موفي ستار، بعد استضافته في حلقة اليوم مدافع النادي الأهلي اللاعب المغربي بدر بانون.

وكتب رامز جلال، تدوينة عبر موقع التدوينات القصيرة، قال فيها: "بطمنكم على السلطان بدر بانون زى الفل وقلبه حديد كابتن بيبو .. بدر بانون زى الفل وهايرجع سلطان الدفاع للنادي الأهلى".