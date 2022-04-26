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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المصحة عرض مسرحي بمسرح فوزى فوزى لثقافة أسوان

أولى ليالي عرض مسرحية
أولى ليالي عرض مسرحية "المصحة"

شهدت قاعة كبار الزوار بمسرح فوزى فوزى بفرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي انطلاق أولى ليالي عرض مسرحية "المصحة" للمخرج إيهاب زكريا ياسين، والمقام في الفترة من ٢٥ إبريل ويستمر حتى ١ مايو ٢٠٢٢، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

المصحة عرض غرفة، سينوغرافيا فراج محسب، ألحان نصر الدين أحمد، مخرج منفذ أحمد عبد الرحمن، تنفيذ ديكور حسن رجب، تنفيذ ملابس هالة عبد الوهاب، مكياج الاء هشام، تأليف أحمد سمير. 

تدور احداث العرض داخل غرفة عزل فى مصحة بها مجموعة من الشخوص المرضى ويتم ممارسة العنف عليهم من قبل مدير المصحة، وفى نهاية العرض يكتشف أن هذه الشخوص كلها شخص واحد موجود داخل غرفة العزل، وأنها كانت نتيجة هلاوس "انفصام فى الشخصية" نتيجة صدمة حدثت له، وآن حبيبته كانت موجودة فى هذا المكان وتم الاعتداء عليها، وهو جاء هذا المكان للبحث عن الحقيقة حتى يعرف الدكتور أنه يريد أن يكشف سره، فيبدأ فى التخلص منه فيتمرد عليه المريض، وأيضا داخل العرض مجموعة من الخيوط الدرامية الأخرى والشخصيات المقسومة منها "العاهرة، الشيخ، الملحد، عازف الكمان" وهى مجموعة شخوص تتكلم عن قضايا داخل المجتمع.

العرض تمثيل فرقة قصر ثقافة العقاد "أحمد عبد الرحمن، جمال عبد الناصر، الحسين محمد، محمود أحمد، محمد مصطفى، علا رجب، كاميليا عبد الصمد، حفصة عمر، محمد جمال، محمد عبد المنعم، أبانوب زكريا، هيثم محمد، محمود محمد، أحمد طارق، أية عبد ابعادى، أمنية حمدى، بسملة عمر، الحسن محمد، يوسف حجاج، أحمد كمال.

مسرح فوزى فوزى فرع ثقافة أسوان إقليم جنوب الصعيد الثقافى أولى ليالي عرض مسرحية المصحة للمخرج إيهاب زكريا ياسين

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